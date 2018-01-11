Ярославль, 11 января, 2018, 13:13 — ИА Регнум. Ярославская область в 2017 году не выполнила условия соглашения с Газпромом о 20-процентном погашении задолженности за газ. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Алексей Миллер и Дмитрий Миронов

По состоянию на 10 января долги теплоснабжающих организаций (исключая ТГК-2) составили 2,87 млрд рублей и выросли по сравнению с началом года на 17% (с 2,46 млрд). Как ранее сообщало ИА REGNUM, соглашение предусматривало снижение долга до 1,95 млрд рублей к концу года. В октябре 2017 года руководство «Газпром межрегионгаз Ярославль» предупредило региональные власти, что договоренности не выполняются и призвало губернатора Дмитрия Миронова принять срочные меры, так как компании-должники подконтрольны региональным и местным властям. Но, судя по всему, эти усилия не завершились успехом.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле губернатор Дмитрий Миронов и глава Газпрома Алексей Миллер подписали соглашение, согласно которому область обязалась погасить долги в течение 5 лет, а Газпром возобновил ранее остановленную инвестиционную программу, которая предполагала газификацию ряда населенных пунктов и ряд социальных проектов, например, строительство бассейна в Ярославле.