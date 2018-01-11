Мульт-Паровоз вперед летит
Москва, 11 января, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Студия «Паровоз», известная своими сериалами «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Бумажки», «Деревяшки», «Ми-ми-мишки», «Герои Энвелла» и другими, произведенными по заказу компании «Цифровое телевидение», завоевала славу успешного стартапера: каждый год на студии начинается производство новых оригинальных мультсериалов. Вместе со своими партнерами «Паровоз» не останавливается на достигнутом и постоянно сообщает о новых успехах.
«Паровоз» производит сериалы по заказу компании «Цифровое телевидение», эксклюзивным дистрибьютором медиаконтента которой является «Сигнал Медиа». В продвижении бренда принимает участие лицензионное агентство «0+ Медиа».
В начале 2018 анимационная студия вместе с издательством «Интерактивный МУЛЬТ» и компанией «Цифровое Телевидение» запустили первый семейный виртуальный кинотеатр «Мульт VR» с игровыми функциями и интерактивом — приложение для смартфонов, поддерживающих очки виртуальной реальности (VR). В начале зритель выбирает локацию, в которой хочет оказаться: это комнаты из реальностей «Ми-ми-мишки» для малышей, «Сказочный патруль» и «Герои Энвелла» для ребят постарше. Затем пользователь подбирает героев, в окружении которых он будет находится в комнате. Разработчики приложения планируют договориться с правообладателями мультфильмов других анимационных студий и создать на их основе новые локации с любимыми мультгероями. В каждой комнате висит огромный экран, на котором демонстрируются эпизоды сериалов в традиционном двухмерном формате. В «Мульт VR» на первом этапе доступны популярные сериалы «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Герои Энвелла», «Четверо в кубе», «Собез», «Бумажки», «Тима и Тома», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Волшебный фонарь». Некоторые мультфильмы (например, «Герои Энвелла») в «Мульт VR» доступны в объемном стереоизображении: это, вроде бы, обычная картинка, но с легким эффектом 3D. Виртуальный кинотеатр «Мульт VR» хотя и является уникальным, немного разочаровывает: ничего особо зрелищного приложение не дает, хотя и добавляет некие новые возможности к процессу просмотра. «Мульт VR» выходит на трех языках: русском, английском и испанском. Приложение одновременно с Россией выходит в США, Испании, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и странах Латинской Америки.
Для тех, кто предпочитает традиционную реальность виртуальной в московском торговом центре «Ривьера» в конце 2017 года открылся первый детский магазин игрушек «МУЛЬТ». В нем можно найти, потрогать, обнять и забрать с собой полюбившихся героев, созданных на «Паровозе» и других российских студиях. Помимо плюшевых игрушек в магазине можно приобрести конструкторы, канцелярскую продукцию, сладости, товары для активного отдыха и многое другое: более сотни героев и двух с половиной тысяч товаров. В наступившем 2018 году «МУЛЬТ» планирует создать эксклюзивную линию игрушек и открыть свой Интернет-магазин. Героев студии «Паровоз» можно найти не только в этом фирменном магазине, но и в торговых точках по всей стране. Огромным спросом пользуются куклы-героини мультфильма «Сказочный патруль» от производителя и дистрибьютора «Гулливер и Ко», представленные в двух коллекциях: повседневной и сказочной. Сериал повествует о невероятных приключениях четырех юных волшебниц, проживающих в городе Мышкин вместе с настоящими сказочными героями. Русский вариант «Сейлор-Мун» обрел популярность как в России, так и за рубежом. Успех «Сказочного патруля» подтолкнул студию «Паровоз» к созданию полнометражного мультфильма по мотивам сериала. «Настоящая история Кощея» развернется во вселенной «Сказочного патруля», которая окажется шире маленького и уютного Мышкина. К девочкам-волшебницам присоединятся новые герои. Зрителям будут открыты события далекого прошлого и тайны, связанные с древним пророчеством. В центре повествования окажется, разумеется, история любви. Премьера мультфильма запланирована на 2020 год.
Зато уже сейчас зрители разных возрастов могут насладиться еще одним новшеством от «Цифрового телевидения»: в конце 2017 года компания начала трансляцию нового семейного круглосуточного телеканала «Мультимузыка». Контент канала состоит из музыкальных фрагментов самых разных мультфильмов, песен из мультиков и клипов для детей. Среди них «Лео и Тиг», «Маша и Медведь», «Сказочный патруль», «Смешарики», «Ми-ми-мишки», «Фиксики», «Деревяшки», музыкальная классика «Союзмультфильма» и многочисленные зарубежные мультфильмы и анимационные сериалы. Программная сетка «Мультимузыки», созданная с учетом рекомендаций детских психологов, разбита на тематические блоки: «Просыпайтесь, малыши!» (подборка бодрых композиций), «Музыкальная школа» (обучающие песни), «Песенки-засыпайки» (колыбельные), час танцев и проч. Целевая аудитория канала — дети в возрасте до 10 лет. Исследование, проведенное в 2017 году Институтом современных медиа MOMRI, показало, что восемь из десяти детей регулярно слушают детскую музыку и большинство родителей хотели бы иметь детский музыкальный телеканал. «Мультимузыка» создается творческой командой, подарившей российским зрителям «МУЛЬТ», «Тлум HD» и Ani.
Признанием успехов стало вступление «Цифрового Телевидения» в Международную ассоциацию медиакомпаний стран пояса Шелкового пути (Belt and Road Media Community). Ассоциация создана по инициативе государственной медиакорпорации Китая CCTV с целью развития партнёрства и эффективного взаимодействия компаний разных стран. В нее входят 69 медиакомпаний из 41 страны Центральной Азии, Европы и Африки. Меморандум о сотрудничестве и вступлении «Цифрового Телевидения» в Ассоциацию был подписан в середине декабря в Пекине в рамках ежегодного саммита евразийских СМИ «Интеграция, инновации, победа, развитие». Первым партнером «Цифрового Телевидения» в Китае стала корпорация LeEco, которая летом 2016 года начала показ российских мультфильмов на одной из крупнейших онлайн-платформ LeTV. Мультсериал «Ми-ми-мишки» за первые три дня показа набрал рекордные 6 миллионов просмотров. В наступившем 2018 году на цифровых платформах и интернет-ресурсах государственной телекоммуникационной компании Китая China Telecom будут показаны более пяти сотен эпизодов российских мультсериалов, полностью адаптированных на китайский язык.
Таким образом компания «Цифровое телевидение» подкрепляет успехи на Западе, о которых ИА REGNUM сообщало ранее, достижениями на Востоке. Очевидно, в наступившем 2018 году стоит ждать от молодой, энергичной команды новых творческих побед, амбициозных заявлений и многообещающих анонсов.