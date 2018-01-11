Москва, 11 января, 2018, 14:05 — ИА Регнум. Студия «Паровоз», известная своими сериалами «Сказочный патруль», «Лео и Тиг», «Бумажки», «Деревяшки», «Ми-ми-мишки», «Герои Энвелла» и другими, произведенными по заказу компании «Цифровое телевидение», завоевала славу успешного стартапера: каждый год на студии начинается производство новых оригинальных мультсериалов. Вместе со своими партнерами «Паровоз» не останавливается на достигнутом и постоянно сообщает о новых успехах.

Студия «Паровоз» Афиша телеканала «Мульт и музыка»

«Паровоз» производит сериалы по заказу компании «Цифровое телевидение», эксклюзивным дистрибьютором медиаконтента которой является «Сигнал Медиа». В продвижении бренда принимает участие лицензионное агентство «0+ Медиа».

Студия «Паровоз» Магазин «Мульт»

В начале 2018 анимационная студия вместе с издательством «Интерактивный МУЛЬТ» и компанией «Цифровое Телевидение» запустили первый семейный виртуальный кинотеатр «Мульт VR» с игровыми функциями и интерактивом — приложение для смартфонов, поддерживающих очки виртуальной реальности (VR). В начале зритель выбирает локацию, в которой хочет оказаться: это комнаты из реальностей «Ми-ми-мишки» для малышей, «Сказочный патруль» и «Герои Энвелла» для ребят постарше. Затем пользователь подбирает героев, в окружении которых он будет находится в комнате. Разработчики приложения планируют договориться с правообладателями мультфильмов других анимационных студий и создать на их основе новые локации с любимыми мультгероями. В каждой комнате висит огромный экран, на котором демонстрируются эпизоды сериалов в традиционном двухмерном формате. В «Мульт VR» на первом этапе доступны популярные сериалы «Лео и Тиг», «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Деревяшки», «Герои Энвелла», «Четверо в кубе», «Собез», «Бумажки», «Тима и Тома», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Волшебный фонарь». Некоторые мультфильмы (например, «Герои Энвелла») в «Мульт VR» доступны в объемном стереоизображении: это, вроде бы, обычная картинка, но с легким эффектом 3D. Виртуальный кинотеатр «Мульт VR» хотя и является уникальным, немного разочаровывает: ничего особо зрелищного приложение не дает, хотя и добавляет некие новые возможности к процессу просмотра. «Мульт VR» выходит на трех языках: русском, английском и испанском. Приложение одновременно с Россией выходит в США, Испании, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и странах Латинской Америки.

Студия «Паровоз» Покупатели

Для тех, кто предпочитает традиционную реальность виртуальной в московском торговом центре «Ривьера» в конце 2017 года открылся первый детский магазин игрушек «МУЛЬТ». В нем можно найти, потрогать, обнять и забрать с собой полюбившихся героев, созданных на «Паровозе» и других российских студиях. Помимо плюшевых игрушек в магазине можно приобрести конструкторы, канцелярскую продукцию, сладости, товары для активного отдыха и многое другое: более сотни героев и двух с половиной тысяч товаров. В наступившем 2018 году «МУЛЬТ» планирует создать эксклюзивную линию игрушек и открыть свой Интернет-магазин. Героев студии «Паровоз» можно найти не только в этом фирменном магазине, но и в торговых точках по всей стране. Огромным спросом пользуются куклы-героини мультфильма «Сказочный патруль» от производителя и дистрибьютора «Гулливер и Ко», представленные в двух коллекциях: повседневной и сказочной. Сериал повествует о невероятных приключениях четырех юных волшебниц, проживающих в городе Мышкин вместе с настоящими сказочными героями. Русский вариант «Сейлор-Мун» обрел популярность как в России, так и за рубежом. Успех «Сказочного патруля» подтолкнул студию «Паровоз» к созданию полнометражного мультфильма по мотивам сериала. «Настоящая история Кощея» развернется во вселенной «Сказочного патруля», которая окажется шире маленького и уютного Мышкина. К девочкам-волшебницам присоединятся новые герои. Зрителям будут открыты события далекого прошлого и тайны, связанные с древним пророчеством. В центре повествования окажется, разумеется, история любви. Премьера мультфильма запланирована на 2020 год.

Студия «Паровоз» Виртуальная реальность

Зато уже сейчас зрители разных возрастов могут насладиться еще одним новшеством от «Цифрового телевидения»: в конце 2017 года компания начала трансляцию нового семейного круглосуточного телеканала «Мультимузыка». Контент канала состоит из музыкальных фрагментов самых разных мультфильмов, песен из мультиков и клипов для детей. Среди них «Лео и Тиг», «Маша и Медведь», «Сказочный патруль», «Смешарики», «Ми-ми-мишки», «Фиксики», «Деревяшки», музыкальная классика «Союзмультфильма» и многочисленные зарубежные мультфильмы и анимационные сериалы. Программная сетка «Мультимузыки», созданная с учетом рекомендаций детских психологов, разбита на тематические блоки: «Просыпайтесь, малыши!» (подборка бодрых композиций), «Музыкальная школа» (обучающие песни), «Песенки-засыпайки» (колыбельные), час танцев и проч. Целевая аудитория канала — дети в возрасте до 10 лет. Исследование, проведенное в 2017 году Институтом современных медиа MOMRI, показало, что восемь из десяти детей регулярно слушают детскую музыку и большинство родителей хотели бы иметь детский музыкальный телеканал. «Мультимузыка» создается творческой командой, подарившей российским зрителям «МУЛЬТ», «Тлум HD» и Ani.

Студия «Паровоз» Куклы

Признанием успехов стало вступление «Цифрового Телевидения» в Международную ассоциацию медиакомпаний стран пояса Шелкового пути (Belt and Road Media Community). Ассоциация создана по инициативе государственной медиакорпорации Китая CCTV с целью развития партнёрства и эффективного взаимодействия компаний разных стран. В нее входят 69 медиакомпаний из 41 страны Центральной Азии, Европы и Африки. Меморандум о сотрудничестве и вступлении «Цифрового Телевидения» в Ассоциацию был подписан в середине декабря в Пекине в рамках ежегодного саммита евразийских СМИ «Интеграция, инновации, победа, развитие». Первым партнером «Цифрового Телевидения» в Китае стала корпорация LeEco, которая летом 2016 года начала показ российских мультфильмов на одной из крупнейших онлайн-платформ LeTV. Мультсериал «Ми-ми-мишки» за первые три дня показа набрал рекордные 6 миллионов просмотров. В наступившем 2018 году на цифровых платформах и интернет-ресурсах государственной телекоммуникационной компании Китая China Telecom будут показаны более пяти сотен эпизодов российских мультсериалов, полностью адаптированных на китайский язык.

Студия «Паровоз» Магазин «Мульт»

Таким образом компания «Цифровое телевидение» подкрепляет успехи на Западе, о которых ИА REGNUM сообщало ранее, достижениями на Востоке. Очевидно, в наступившем 2018 году стоит ждать от молодой, энергичной команды новых творческих побед, амбициозных заявлений и многообещающих анонсов.