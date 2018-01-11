Калуга, 11 января, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В 2017 году в Обнинске Калужской области было зарегистрировано 1395 рождения, что на 236 рождений меньше, чем в 2016 году. Всего родилось 718 мальчиков, 677 девочек и 15 двоен. Как сообщила 11 января корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела ЗАГС города Обнинск Калужской области Лидия Синецкина, 83% детей родились у родителей, состоящих в браке.

Мэри Кассат. Ребенок пьет молоко

Примечательно, что число вторых рождений в семьях превысило число первых: 594 ребёнка к 547 соответственно. Третьи дети появились в 187 семьях, а четвёртые и более — в 67 семьях.

Наиболее популярными именами в 2017 году стали: Максим, Михаил, Иван, Даниил, София (Софья), Мария, Алиса, Варвара, Александра. Среди более редких имён фигурировали: Эмилия, Мирослава, Тихомира, Влада, Есения, Мия, Марьяна, Жанна, Серафима, Агата, Мира, Георгий, Адам, Савва, Севастьян, Алекс, Кузьма, Радомир, Елисей и Гордей.

В 2017 году в Обнинске заключили 841 брак, что на 70 браков больше, чем в 2016 году. Средний возраст новобрачных составил 25−30 лет. Также возросло количество повторных браков, в том числе между бывшими супругами. За 2017 год зарегистрировано 125 браков с иностранными гражданами из Сербии, Вьетнама, Турции, Дании, ФРГ и стран СНГ.

Пришли к решению расторгнуть брак 505 семей. Из них 147 семейных пар, не имеющих несовершеннолетних детей, прекратили семейные отношения по взаимному согласию. Средний возраст расторгающих брак составляет от 25 до 39 лет.

В 2017 году в городе появилась возможность подать электронное заявления в ЗАГС через портал госуслуг. За услугой обратились свыше 200 человек. В частности, отдел ЗАГС принял 82 заявления на регистрацию брака, 73 заявления на регистрацию рождения, подавались заявки на расторжение брака, смену имени, получение свидетельства о смерти и на выдачу повторных документов из архива.

Отметим, 10 января в Калуге прошла акция «Подари жизнь». Местом её проведения стал сквер у Никитского храма. Акция была приурочена ко Дню памяти Вифлеемских младенцев. В этот день Русская православная церковь чтит память Мучеников — 14 000 младенцев, которые были убиты в Вифлееме по приказу царя Ирода. Участники акции высказались против проведение абортов, зажгли лампады и выложили из них силуэт ребенка в память о нерожденных детях.