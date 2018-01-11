Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

14:59 11 января президент Российской Федерации Владимир Путин проводит встречу с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств в редакции газеты «Комсомольская правда». Это уже четвёртый визит Владимира Путина в редакцию издания — ранее аналогичные встречи прошли в 1999, 2000 и 2005 годах. Мероприятие приурочено ко Дню печати, который отмечается 13 января. Несмотря на это, беседа, как и прежде, затронет широкий круг тем. В предыдущий раз глава государства говорил и о демографических и миграционных вопросах, и о проблеме возвращения соотечественников в Россию. Как ожидается, сегодня также беседа примет глобальный характер: Владимир Путин обсудит не только развитие российских СМИ, но и актуальные вопросы внешней и внутренней политики России.

14:59 ИА REGNUM ведёт прямую трансляцию встречи Владимира Путина с журналистами.

15:15 В ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы СМИ.

15:20 Вопросы президенту смогут задать главреды 16 крупнейших российских СМИ.

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15:51 Встреча задерживается.

15:53 Владимир Путин также побывает в студии «Радио «КП» 97.2 FM и посмотрит, как живет Издательский дом «Комсомольская правда».

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17:41 Кортеж президента только сейчас выехал из Зарядья.

18:03 Наконец, Владимир Путин прибыл в «КП».

18:31 Президенту устроили экскурсию в издательском доме «КП».

19:05 Владимир Путин в студии.

19:10 Президент назвал работу журналиста сложной, а порой и опасной.

19:11 Путин поздравил присутствующих в зале журналистов.

19:12 Первый вопрос прозвучал об участии Путина в предвыборной гонке.

19:12 «Это нормально и хорошо», — указал Путин, комментируя число участников.

19:13 «Буду рад услышать интересные предложения о развитии страны», — отметил президент.

19:14 «Предвыборный период хорош тем, что это хороший повод высказаться и поговорить о путях решения проблем», — подчеркнул президент.

19:14 «Все эти кампании при определённых минусах всё-таки идут во благо общества. Поэтому я это приветствую и буду рад увидеть интересные, красивые и полезные предложения по развитию страны», — подчеркнул президент.

19:14 Вопрос к Путину про Навального и его недопуск к выборам.

19:16 «Я бы хотел сказать, что никто не любит, когда кто-то вмешивается в их внутренние дела. Особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию на недостоверную информацию о нашем вмешательстве», — ответил Путин.

19:18 «Практика американских кампаний такова, что они вообще туда никого не допускают. То, что происходит с нашими СМИ, которые объявлены иноагентами, как раз говорит о том, как они относятся к информации о влиянии на политическую ситуацию в предвыборный период. Но если они (США — прим. ИА REGNUM ) сами везде свой нос суют, то должны быть готовы отвечать на вызовы, которые они стимулируют», — добавил Путин.

19:20 «Тот персонаж, о котором вы упоминали, он не единственный. Почему не называют других — это говорит о предпочтениях американской администрации и о том, кого они хотели бы продвинуть в политическую сферу РФ, и кого они бы хотели видеть в руководстве страны. Видимо, это те люди, на которых они делают ставку. В этом смысле они прокололись», — также пояснил президент РФ. По его словам, самое главное не в том, кого допустили, а кого не допустили, самое главное, «чтобы мы внутри страны понимали, что нарушение закона недопустимо и в том числе в ходе избирательной кампании».

19:20 Дмитрий Киселёв спрашивает: «Порошенко справлял Новый Год на Мальдивах, где, видимо, кричал «Слава Украине». Тем временем проблема Донбасса по-прежнему актуальна, судьба этих людей незавидна. Прошёл обмен пленными, но всё остальное остаётся по-прежнему. Есть ли будущее у Донбасса? Это замороженный конфликт?»

19:21 «Что касается новогодних праздников и других, я их провожу в России. Такова традиция, и меня, честно говоря, никуда больше не тянет», — заявил Путин.

19:21 Президент уточнил, что в праздники был дома, а затем на пару дней ездил в Сибирь в мороз. Ему это нравится.

19:22 Что же касается Порошенко, то президенту не зазорно выехать за границу, указал Путин. «Достоверно мне (о выезде на Мальдивы) ничего не известно. Полагаю, богатый человек может себе это позволить», — отметил он.

19:23 Президент подчеркнул, что никто не заинтересован в том, чтобы Донбасс принял форму замороженного конфликта. «Не хочу ничего предрешать. Ещё раз повторю: Россию вполне бы устроило, если бы были полностью реализованы Минские соглашения, в полном объёме, а не выборочно, кому как нравится», — заявил президент.

19:23 По поводу отношений с Украиной в целом: «Абсолютно ненормальные. Когда вместо конструктивных отношений между частями одного и того же народа складывается ситуация, которую мы наблюдаем сегодня».

19:24 «Надеюсь, рано или поздно после решения проблемы на Донбассе — а это, нет сомнений, произойдёт, — произойдёт нормализация отношений», — подчеркнул Путин. Президент указал, что Россия готова передать военную технику из Крыма Украине. «Она находится в плачевном состоянии, но это и не наше дело, она в таком состоянии и была. Не обслуживалась. Речь идёт о десятках кораблей и самолётов», — указал он.

19:24 Россия поможет Украине осуществить транспортировку в Одессу. Хотя, по мнению экспертов, некоторые боеприпасы транспортировке не подлежат, а утилизации, указал Путин. Тем временем торговый оборот с Украиной в прошлом году существенно подрос. Это свидетельствует, по его мнению, о перспективе восстановления связей между двумя странами.

19:24 Вопрос про кадровое обеспечение процессов управления в стране и связанное с этим наличие кадровых лифтов.

19:25 А также про конкурс «Лидеры России».

19:26 Туда уже подано 200 тысяч заявок.

19:27 Ответ Путина: «Начнем с того, что я слежу за этим конкурсом лично. Считают, что организация и результаты работы положительные. Для меня тоже было неожиданно, что было такое огромное количество заявок подано».

19:29 «Ничего общего с конъюнктурой текущего политического момента это не имеет. В течение длительного времени мы постоянно говорим и предпринимаем настойчивые усилия по подготовке кадров. Одно из главных направлений — это подготовка кадров высокой квалификации… Мы с бизнесом постоянно работаем», — подчеркнул Путин.

19:30 Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России, спрашивает о награде, обозначающей почётный статус представителей этой профессии. Он просит поддержать инициативу создания почётного звания заслуженный журналист России.

19:30 Путин признал, что это вполне обоснованно.

19:30 Вопрос про Сирию и атаку дронов на российской военно-воздушной базе Хмеймим.

19:31 «Я уверен, что ни Турция, ни турецкая армия не имеет отношения к этому инциденту. Хотя эту зону Идлиба должны были контролировать именно они. Но давайте скажем честно — и нам не всегда удаётся всё контролировать», — заявил Путин.

19:31 «Это не говорит о том, что кто-то спровоцировал турецких партнёров. Там были провокаторы, но не турки. И мы знаем их. Знаем, кому и сколько платили за эту провокацию», — заявил президент.

19:32 По словам Путина, она направлена на то, чтобы подорвать урегулирование в Сирии и международные отношения между странами, которые отвечают за урегулирование в Сирии.

19:32 «Эти летательные аппараты (были) закамуфлированы под кустарное производство. Совершенно очевидно, что там есть элементы высокотехнологичного характера — система наведения через космос, система сброса боеприпаса высокоточным образом. Сброс производился автоматически, и сам маршрут был выстроен таким образом, чтобы аппараты вернулись с места их запуска», — указал Путин.

19:33 Он согласен со специалистами Генштаба: многие компоненты не могли быть выполнены кустарным образом.

19:34 «Таковы реалии, мы их видим. Соответствующие меры были приняты для безопасности нашего пункта базирования. Мы и дальше будем укреплять наше партнёрство с Турцией. Готовимся к встрече с Сочи между представителями сирийского правительства и оппозиции. Сегодня в Дамаске находится наша межведомственная группа. Надеюсь, что все эти непростые вопросы будут урегулированы», — заключил он.

19:35 Вопрос про ухудшающиеся отношения с США. Недавно при обстреле нашей базы было зафиксировано нахождение американского беспилотника недалеко от базы. Есть ли надежда на нормализацию отношений?

19:35 Путин: «Это зависит не от нас».

19:38 По его словам, внутриполитическая ситуация в США не успокаивается. Российская карта разыгрывается во внутриполитической жизни США, президента запугивают импичментом. В качестве аргумента выдается мнимое вмешательство РФ. «Это бред. С нашей стороны не было никакого вмешательства. Рано или поздно эта возня закончится и будут созданы условия для нормализации отношений». Он добавил, что были решения, принятые Конгрессом, о дополнительных ограничениях. «Надо смотреть, что будет сделано в соответствие с этим. Любые незаконные ограничения со стороны США будут ухудшать наши отношения».

19:38 «Проявят ли они добрую волю и поймут, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами США? Пока этого осознания не придет, они продолжат использовать российскую карту во внутриполитической игре».

19:39 Вопрос по Корейскому полуострову от Владислава Фронина из «Российской Газеты»: Как будет ситуация развиваться дальше?

19:40 «Господин Ким Чен Ын эту партию выиграл, он решил стратегическую задачу, у него есть ядерный заряд, ракета глобальной дальности», — заявил Путин. «Теперь он заинтересован в том, чтобы ситуацию зачистить и загладить. Он абсолютно грамотный и зрелый уже политик», — подчеркнул он. Путин указал, что нужно исходить из реалий и действовать крайне аккуратно. «Если и ставить трудноразрешимую задачу денуклеаризации Корейского полуострова, то только через диалог и переговоры», — указал Путин. По его мнению, это возможно, если в том числе северокорейцы убедятся, что их безопасность может быть гарантированна и без ядерного оружия.

19:41 Вопрос про цифровую экономику. В июле прозвучала мысль, что излишняя зарегулированность высокотехнологичной отрасли может привести к киберанархизму.

19:41 Как, на ваш взгляд, соблюсти баланс между законодательной регуляцией и собственно развитием, которое должно послужить будущему российской экономики?

19:43 Путин: «ЦБ ведет себя консервативно, но эта консервативность имеет под собой основание». За криптовалютой ничего нет. Она не может быть средством накопления, за ней нет материальных ценностей. Она может быть в известной ситуации средством расчетов. Обеспечения никакого у крипотовалюты нет. Колебания очень резкие. Сегодня вложился, а завтра всё потерял. Сейчас это ответственность человека, и стоит государству неточно прописать, тут же возникнут проблемы, которые надо будет решать. Сколько раз говорили, не вкладывайте деньги в валютную ипотеку. Но все забыли об этом.

19:45 «Никто не слушает. Когда смотришь на то, что происходит, жалко людей. Нужно быть крайне аккуратными, какой должен быть закон, регулирующий сферу деятельности информационных технологий. Нужно, чтобы эксперты поработали. Любая зарегулированность сдерживает свободу предпринимательской деятельности. Пока закон пишется, он уже устарел. Так было на протяжении всей истории человечества».

19:47 Путин: «Я погружаюсь в это, но не так, как эксперт. Любой товар будет так оцифрован, что без использования информации с соответствующих платформ ничего нельзя будет сделать. Нам хочется поменять, например, гайку и мы должны будем заходить на эту платформу и вместе с ней решать, что делать с этой гайкой. Если мы пропустим этот момент, то безнадежно отстанем. Эти платформы создаются в Штатах и в Европе».

19:48 «Мы работаем над тем, чтобы создать такую платформу в рамках Евразийского союза. Чтобы мы не были рабами каких-то имеющихся платформ, а создавали свои. Сбербанк продвинулся в этом направлении. В сфере электронной торговли активно применяется. Очень много компонентов. Не менее важно применение цифровых технологий в сфере транспорта, сопряжение различных видов перевозок».

19:49 С помощью цифровых технологий это делается в тысячи раз эффективнее, а значит, цена товаров снижается. Цифровые технологии становятся сквозными, и из этого складывается будущее человечества. Это отдельная огромная большая работа, целый пласт работы для экспертов и профессионалов. Мы знаем, как тут действовать и куда идти.

19:50 Вопрос о якобы вмешательстве России в выборы в Италии, которые скоро состоятся.

19:50 «С Италией у нас хорошие отношения. Они разносторонние, с разными политическими силами. И с господином Берлускони, и с господином Броди, которые остаются на разных политических полюсах. О чём это говорит? О том, что и в России, и в Италии есть общенародный консенсус о наших связях», — указал Путин.

19:51 «Нам даже в голову поэтому не приходит, чтобы вмешиваться в их выборы. Нам гораздо дороже отношения с Италией как с государством. И смысла не видим! Ибо знаем, что какая бы сила там ни пришла к власти, мы знаем, что российско-итальянские отношения будут позитивны», — подчеркнул он.

19:51 По его мнению, подобные спекуляции — не более чем провокации «со стороны, а не внутри самой Италии», чтобы развалить этот консенсус.

19:51 «Мы видим это и учитываем в работе с итальянскими партнёрами. Мы давно предлагали и возобновили предложение создать рабочую группу по кибербезопасности, чтобы сделать этот вид деятельности совместным и максимально прозрачным», — подчеркнул Путин.

19:52 Вопрос: Время непростое, и хотя мы выбираемся из кризиса, экономическая ситуация еще ждет своего расцвета…

19:54 Путин: «Надо сохранить набранный темп в экономике. У нас 1,5% только дефицит бюджета. У нас 2,5% инфляция, чего в истории страны не было никогда. Всё это говорит об очень хорошей фундаментальной основе. Есть рост инвестиций. Они опережают рост ВВП. Это значит, что дальнейший рост проинвестирован. Безработица на минимальном уровне».

19:55 Настроение должно быть хорошим, но не должно нас расслаблять. Эти темпы роста нас не устраивают.

19:55 Продолжение вопроса: как расширить горизонт для того, как заработать и, может быть, стоит ослабить ограничения на рекламу, в частности, на рекламу алкоголя.

19:57 Путин: «Алкоголь дает силу только на малое время. Я вырос на материнском молоке». Президент подчеркнул, что послабления уже сделаны — разрешена реклама пива, реклама вин отечественного производства. «Мы сделали это как раз после одной из встреч с руководителями СМИ».

19:58 То, что вы говорите, не лишено оснований. Объемы доходов от рекламы сократились в два раза, рекламный рынок как шагреневая кожа. Мы постараемся все это учесть. что касается алкоголя, что там осталось? Водка? Виски это совсем плохо. Давайте подумаем об этом.

19:59 Вы хотите, чтобы во время крупных спортивных мероприятий мы агитировали людей водку трескать? Это не культура (культура потребления водки — прим. ИА REGNUM ), это субкультура.

20:00 Вопрос про субсидии от Игоря Черняка («АиФ»): Можно ли предложить механизм субсидирования подписки издателям?

20:00 «Подписка уже субсидируется», — указал Путин.