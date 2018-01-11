Тутаев, Ярославская область, 11 января, 2018, 12:35 — ИА Регнум. В городе Тутаеве Ярославской области остановило свою работу предприятие «Добрый хлеб» — крупнейший производитель хлебобулочной продукции города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Добрый хлеб» поставлял хлеб в детские сады района, с ним были заключены муниципальные контракты. Остановка предприятия вызвала перебои с хлебом в детских учреждениях после новогодних праздников. Сотрудникам пришлось закупать его в магазинах. По словам главы Тутаевского района Дмитрия Юнусова, администрация района предпринимает усилия для разрешения конфликта.

«Предприятие остановило свою работу из-за отключения газа в связи с скопившимся долгом перед «Газпромом» — он составляет около 2 млн рублей. Долг же скопился из-за того, что сетевые компании не рассчитываются за поставленную продукцию и должны «Доброму хлебу». Сейчас мы ищем другого поставщика хлеба в детсады, предприятие ищет деньги, чтобы заплатить за газ. В ближайшее время должна возобновиться работа кондитерского цеха», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Юнусов.

В «Добром хлебе» работает около 100 человек, из них 50 человек — в кондитерском цехе. Ранее предприятие, по словам главы района, не имело серьезных проблем, было на хорошем счету, что и позволяло ему поставлять хлеб в садики. Свежий хлеб попадал на стол детям прямо из пекарни. Сейчас прорабатывается вопрос поставок из другого города области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос задолженности за газ остро стоит в Ярославской области.