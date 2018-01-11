Ростов-на-Дону, 11 января, 2018, 11:46 — ИА Регнум. Открытый конкурс на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ, уходу за могилами и местами захоронения на территории кладбищ Ростова-на-Дону в 2018 году объявила «Служба городских кладбищ». На эти цели из городской казны выделено 24,6 млн рублей, передает ИА REGNUM 11 января со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Воронье на кладбище

Согласно имеющейся документации, исполнитель должен будет ухаживать за территорией погоста и могилами. Дорожки должны быть очищены от снега (если таковой всё-таки выпадет), посыпаны песком. Также на территории должны быть выкошены сорняки, мусор — вывезен. Подрядчик должен обеспечивать и условия для погребения. Эти пункты прописаны в техническом задании. Как часто будет оцениваться качество оказания услуг — не уточняется.

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Напомним, на территории донской столицы расположено восемь кладбищ: Еврейско-Татарское, Пролетарское (армянское), Александровское, Нижне-Гниловское, Верхне-Гниловское, Ливенцовское, Братское и самое крупное в Европе — Северное. В 2017 году инспекция, которую провели депутаты Ростовской-на-Дону городской думы, выявила ненадлежащее состояние кладбищ на территории города-миллионника. Несмотря на то, что в начале года был объявлен аналогичный конкурс на сумму 23,5 млн рублей.

В частности, народных избранников ужаснуло состояние Северного кладбища.

«Системный подход к наведению и поддержанию должного порядка на кладбище отсутствует. Коммерческие фирмы, которые в большом числе оказывают населению различные услуги, к работе по его благоустройству не привлекаются», — отметил тогда заместитель председателя гордумы Сергей Шереметьев.

В пример было приведено практически идеальное состояние Братского кладбища, содержащегося в чистоте. Здесь находятся мемориалы и воинские захоронения, на территории которых порядок поддерживается должным образом.

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Ростов-на-Дону на содержание кладбищ выделил 23,5 млн рублей

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северное кладбище в Ростове-на-Дону было открыто в 1972 году. На площади, превышающей 400 гектаров, находится около 500 тыс. захоронений, и с каждым годом этот показатель растёт. На территории кладбища построен и работает крематорий, но далеко не все пользуются его услугами.

Несколько лет в городе-миллионнике существует проблема наличия свободных мест для захоронения, но ростовские власти каждый год лишь грозятся закрыть Северное кладбище. В 2014 году было решено, что новый погост взамен старого будет расположен за территорией города. Речь шла о возможности размещения кладбища на двух участках, прилегающих к мегаполису. Тогда жители микрорайона Ростовское море опротестовали решение мэрии, так как экологически опасный объект планировалось расположить вблизи жилых домов.

Спустя год чиновники пришли к компромиссу: было решено построить новое городское кладбище в Мясниковском районе. Участок площадью 80 га рассчитан на 16 лет. Создать на этой территории кладбище в кратчайшие сроки было бы возможно, если бы не отсутствие подъездных путей к этому месту, поэтому перед строительством погоста должна быть проложена трасса. Срок сдачи дороги — октябрь 2018 года.

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