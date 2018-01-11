Ярославль, 11 января, 2018, 09:47 — ИА Регнум. В Ярославской области демонтировали временный переезд через реку Великую, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

Pixabay.com Бобры не виноваты

Река Великая — один из притоков Волги. Прошлой осенью в ОНФ обратились представители садоводческого некоммерческого товарищества «Холодок» в Ярославском районе. Они рассказали, что при реконструкции магистрального нефтепровода Великую запрудили бревнами. После строительства временного переезда река разлилась на несколько гектаров, затопив расположенные выше по течению участки и постройки.

Причем, по словам садоводов, когда они начали жаловаться в различные инстанции, их попытались убедить, что во всем виноваты бобры.

В ходе выезда на место общественники удостоверились, что в зоне, где установлен специальный режим хозяйственной и другой деятельности, нарушается природоохранное законодательство, и бобры здесь совсем ни при чем. То же самое подтвердили и в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования. Там отметили, что по проекту для проезда техники на реке должны были соорудить дамбу из водопропускных труб с покрытием из дорожных плит. Чиновники сообщили, что переезд через Великую уже демонтирован. Они также заверили, что привлекут подрядчика к ответственности по статье 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации («Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов»). Компании грозит штраф до ста тысяч рублей.

«Остается только радоваться, что бобров оправдали, а серьезной угрозы для местной экосистемы больше нет. Мы повторно выехали на место и убедились, что русло реки освобождено, водоток нормальный», — говорит координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Сергей Филимонов.

Правда, на берегах реки остались бревна от запруды, которые необходимо убрать, а также решить вопрос по рекультивации поврежденных земель.