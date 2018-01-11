Нанкин, Китай, 11 января, 2018, 08:32 — ИА Регнум. Учёные из Китая разработали бумагу для принтеров, которую можно использовать многократно. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Бумага

Учёные из Нанкинского университета телекоммуникаций и средств связи разработали новый способ получения бумаги. Они нанесли на обычную бумагу три дополнительных слоя, которые способны создавать устойчивые окрашенные комплексы с ионами металлов, например, железа, цинка и меди.

Отмечается, что на новой бумаге можно печатать как цветными, так чёрными чернилами на водной основе. Изображение, полученное на бумаге, будет устойчивым.

Стереть информацию с листа можно, протерев бумагу специальным раствором, растворяющим чернила.

Учёные продемонстрировали возможности использования инновационной бумаги, проведя девять циклов перезаписи изображения, обрабатывая поверхность бумаги растворами.

Кроме того, на бумаге можно печатать «секретные» изображения, которые становятся видны при облучении ультрафиолетом.

По словам учёных, такая бумага довольно проста в изготовлении, а для печати нужны обычные струйные принтеры. Поэтому разработанная ими технология может быть использована уже в ближайшее время.