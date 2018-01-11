Барнаул, 11 января, 2018, 08:11 — ИА Регнум. В конце 2017 года в Алтайском крае значительно подорожали только овощи. Наряду с этим некоторые другие группы продовольственных товаров, напротив, стали стоить дешевле. Такой вывод можно сделать из данных об изменении цен на потребительском рынке региона в декабре 2017 года, обнародованных сегодня, 11 января, Алтайкрайстатом.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Продовольствие

«Цены на картофель выросли на 8,4%, на овощи — на 40,2%. Огурцы свежие подорожали в 1,8 раза, помидоры — на треть (33,3%), капуста белокочанная свежая — на 11,8%», — информируют статистики.

Значительное снижение цен отмечено на крупу гречневую (на 13,4%), апельсины (на 11,4%), соки фруктовые, горох и фасоль (на 9,5%), бананы (на 6,2%), муку пшеничную (на 5,7%), шоколад (на 5,4%), свинину бескостную (на 4,8%), колбасу вареную (на 4,7%), сахар-песок (на 4,3%), рыбу мороженую разделанную (на 4,0%). Примечательно, что снижение цен коснулось также алкоголя: на 2,6% подешевело пиво отечественное, на 2,0% — вино игристое, на 1,6% — водка.

Из других заметных ценовых колебаний стоит выделить дизельное топливо (оно подорожало на 2,4%) и бензин автомобильный (на 1,6%).

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Из наблюдаемых видов услуг более всего повысились тарифы на проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования (на 10,8%), в купейных вагонах (на 7,5%), проезд в такси (на 2,2%), полёт в салоне экономического класса самолёта (на 1,9%).

Также жителям Алтайского края стали дороже обходится некоторые медицинские услуги: на 0,8% подорожал общий анализ крови, на 0,3% — УЗИ брюшной полости, на 0,2% — изготовление съёмного протеза.

В целом, по данным статистиков, с начала 2017 года года потребительские цены выросли на 1,8%, а индекс потребительских цен в Алтайском крае (декабрь 2017 года по отношению к ноябрю 2017 года) составил 100,2%.

Напомним, ситуацию на продовольственном рынке Алтайского края можно считать стабильной. С начала 2017 года, в сравнении с рынками других территорий Сибирского федерального округа, регион демонстрирует наибольшее снижение средних розничных цен, а самыми недорогими стали: куры охлажденные и мороженые (116,51 руб./кг), масло подсолнечное (79,40 руб./кг), мука пшеничная (23,48 руб./кг), соль поваренная пищевая (8,77 руб./кг).

В марте 2017 года Алтайкрайстат известил о продовольственной дефляции: индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,7% к предыдущему месяцу. Это наименьшее значение среди регионов Сибири.