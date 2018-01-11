Вашингтон, 11 января, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Новые американские подлодки класса «Колумбия», о которых ранее сообщали в Пентагоне, могут не отвечать уровню «технологической готовности». Об этом, как передает Warrior Maven, говорится в докладе Счетной палаты США.

Navylive.dodlive.mil Подводная лодка

Так, ведомство выразило сомнение в том, что технические характеристики подлодок и стоимость их производства отвечают «современным стандартам научно-технического прогресса».

«На данный момент неизвестно, будут ли они (субмарины) работать по плану, задержаны в производстве или стоить больше ожидаемого», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп потребовал увеличить число боевых кораблей ВМС страны до 350 единиц, тогда как сейчас в боевом составе военно-морского флота страны состоят 277 кораблей различных типов.

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