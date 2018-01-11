Москва, 11 января, 2018, 07:50 — ИА Регнум. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая 2018 года будет повышен до прожиточного минимума, сообщила 10 января пресс-служба Минсоцзащиты РФ.

jackmac34 Деньги

Соответствующий законопроект, по данным пресс-службы, будет разработан министерством в ближайшее время.

«Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время», — цитирует пресс-служба слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

При определении абсолютного размера МРОТ, по словам министра, Минсоцзащиты РФ будет ориентироваться на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал 2017 года.

«Таким образом, с 1 мая 2018 года МРОТ будет равен 11 163 рублям. То есть рост МРОТ по сравнению с январем 2018 года составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43%», — добавил Топилин.

Министр также отметил, что с 1 мая 2018 года работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месяц, заработную плату ниже 11 163 рублей.

Что же касается регионов с неблагоприятными природными климатическими условиями, то там на МРОТ начисляются районные коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 мая 2018 года МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму. Владимир Путин напомнил, что сделать это ранее планировалось с 1 января 2019 года.

Читайте также: Путин обещает повысить МРОТ до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

Отметим также, что с 1 января 2018 года МРОТ в России был повышен до 9489 рублей, что составляет 85% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения — 11 136 рублей. По мнению президента России, такой разрыв значений является «несправедливым» и «искривляет рынок труда».