Варшава, 11 января, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Комиссия министерства национальной обороны Польши по расследованию авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, согласилась с выводами международного эксперта в области расследований авиапроисшествий Фрэнка Тейлора о серии взрывов на борту. Об этом говорится о отчете ведомства.

See OTRS ticket for details Катастрофа польского Ту-154 в Смоленске

«Левое крыло самолета Ту-154 было разрушено внутренним взрывом», — говорится в сообщении.

При этом, по словам Тейлора, было несколько «источников взрыва»: в крыле самолета, центроплане и подкрылках лайнера, что «подтверждает анализ удара двери о землю».

Кроме того, считает эксперт, береза, стоявшая на траектории движения снижавшегося лайнера, «не повлияла на первичное разрушение крыла».

Напомним, самолет Ту-154, на борту которого находились глава Польши и государственные деятели страны, разбился при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года, в результате авиакатастрофы погибли 96 человек.

По итогам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК), представленного в 2011 году и подписанного Польшей, авиапроисшествие произошло из-за ошибки экипажа, который проигнорировал погодные условия в районе посадки.

Однако в 2015 году по инициативе партии «Закон и справедливость», которую возглавляет брат погибшего главы государства Ярослав Качиньский, было инициировано новое расследование, результаты которого будут опубликованы весной текущего года.

Кроме того, в октябре 2017 года министр национальной обороны Польши Антоний Мачеревич заявил, что польская комиссия якобы обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце Ту-154.

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По словам первого зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, власти Польши в угоду своим интересам спекулируют на гибели бывшего президента страны. Он назвал подобную политику «дурно пахнущей», не имеющей никакого отношения к «смоленской трагедии».

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