Вашингтон, 11 января, 2018, 07:37 — ИА Регнум. Сотрудничество с Москвой для Вашингтона более выгодно, чем конфронтация. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией, — сказал Трамп. — Намного лучше, имея дело с Северной Кореей», — пояснил глава США.

Американский лидер добавил, что сотрудничество с другими странами по всему миру, будь то Россия или Индия — это хорошо, а не плохо. Вместе с тем он отметил, что политика Вашингтона расходится с политикой Москвы и не может «нравиться» российскому руководству.

По словам Трампа, он выступает «за большие объемы нефти, газа, многого другого и за большое количество энергии», а это не может нравится его российскому коллеге Владимиру Путину. Еще один приоритет Трампа — самые мощные вооруженные силы, которыми когда-либо обладали США, что также не нравится России.

В этой связи Трамп вновь напомнил, что предположения о некоем сговоре его соратников с Москвой безосновательны. Так, комментируя сообщение о возможном вызове на допрос к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет дело о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года, глава США назвал это маловероятным.

Он напомнил, что «никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне», так как сговора не было. Следовательно, для допроса оснований мало. Трамп добавил, что прояснит ситуацию со своим адвокатом и посмотрит, что будет дальше.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп не раз говорил о желании наладить отношения с Россией. При этом в обнародованной им стратегии национальной безопасности Российская Федерация стоит в ряду главнейших угроз для США вместе с КНДР.

Госдепартамент США ранее перечислил страны, посещать которые американским гражданам не рекомендовано. В их числе — Россия, Нигер, Нигерия, Чад, Пакистан, Турция и ряд других государств.