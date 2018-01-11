Эстония и Польша бредят Россией: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 11 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Мирное урегулирование: Турция требует повлиять на обстановку в Идлибе;
- Мнимый враг: расходы Эстонии на борьбу с российской пропагандой вырастут;
- Дипломатия во главе угла: Россия и Китай координируют шаги по ситуации в Корее;
- Затяжная паранойя: Варшава заявила о взрыве Ту-154 под Смоленском;
- Под прикрытием: Плахотнюк использовал запрет российских новостей в своих целях;
- Политический заказ: хакеры раскрыли связи «независимой комиссии» WADA с ФБР.