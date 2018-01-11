Вашингтон, 11 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Неприемлемая практика давления на российские СМИ продолжает осуществляться Вашингтоном, говорится в сообщении посольства РФ в США.

Josh Janssen Свобода слова

В частности, власти США отзывают визы, выдворяют российских журналистов, а спецслужбы пытаются их завербовать. При этом Россия продолжает последовательно выступать против ограничения свободы прессы, в том числе в работе иностранных СМИ и журналистов.

«Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества», — сообщает посольство РФ в США.

В связи с практикой давления на СМИ нет никакой реакции, например, от «международных авторитетных организаций», которые призваны защищать права журналистов.

«Где же реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов? Услышим ли мы решительные протесты ОБСЕ?» — задаются вопросом дипломаты.

Не исключено, считают в посольстве, что эти организации уже скоро выступят против России с критикой за неизбежные зеркальные меры — в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов.

Также в российском диппредставительстве напомнили про «молчание в отношении факта переезда в США экстремистского сайта «Миротворец». Этот сайт содержит в открытом доступе личные данные тысяч работников СМИ, которые посещают зону конфликта в Донбассе. И в США, видимо, созданы «комфортные условия» для подобных ресурсов.

Напомним, ранее телеканал RT America под давлением Вашингтона зарегистрировался в качестве иноагента в США 13 ноября 2017 года. 29 ноября телеканал был лишен аккредитации в Конгрессе США. Аналогичные требования — зарегистрироваться как иноагент, минюст США выдвинул к компании RIA Global LLC.