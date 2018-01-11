Якутск, 11 января, 2018, 07:10 — ИА Регнум. Экс-глава Ленского района Сергей Высоких, который, возглавляя муниципалитет, воспользовался своим служебных положением и похитил более 56 млн рублей, получил условно-досрочное освобождение. Такое решение принял Якутский городской суд, удовлетворив ходатайство адвоката осуждённого, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В колонии Высоких должен был находиться ещё год, но вышел по УДО благодаря тому, что не имеет взысканий, характеризуется положительно и получил два поощрения. Кроме того, экс-глава Ленского района Якутии уже выплатил штраф в 270 тыс. рублей, назначенный ему приговором суда.

«Наверное, суду виднее. Но населением это воспринимается негативно, и с политической точки зрения такое решение неоправданно, — прокомментировал УДО для Сергея Высоких депутат представительного органа Ленского района Павел Шерстянников. — Суд есть суд: если уж решил, значит решил. Но, на мой взгляд, не стоило ему никаких освобождений давать, если с политической точки зрения на это смотреть. Сами знаете, какая сложная у нас в стране ситуация с коррупцией. Народ возмущён этой ситуацией. Людей за мешок картошки сажают, и никаких УДО им потом не полагается. А тут посерьёзней деяние по степени общественной опасности, и такое решение».

Как сообщало ИА REGNUM, Серей Высоких был осуждён в марте 2017 года за мошенничество с использованием служебного положения и в особо крупном размере. Чиновник похитил более 56 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета на реализацию мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования. На эти деньги Высоких купил здание, абсолютно непригодное под дошкольное учреждение, половину суммы перечислив своей жене.

Напомним, глава района на смену отправленному в отставку за коррупцию Высоких был избран только недавно. На выборах 26 ноября победил самовыдвиженец Жумарт Абильмаов, с большим отрывом обойдя единоросса, исполнявшего обязанности главы муниципалитета, Василия Лукьянцева.

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