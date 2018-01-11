Казань, 11 января, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Первая рабочая неделя 2018 года в Татарии началась с объявления крупных торгов, результатом которых станут траты на официальный портал республики и на техподдержку элементов республиканских информационных систем. Годовая техническая поддержка государственной информационной системы «Официальный портал Республики Татарстан» оценивается в более 4,6 млн рублей. Три тендера общей стоимостью 32 127 000 рублей планируется провести в форме редукциона — аукциона с понижением цены, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Торги

Организатором всех трёх торгов выступает ГУП «Центр информационных технологий РТ» — «дочка» министерства земельных и имущественных отношений РТ. ГУП 20 декабря 2017 года подписал госконтракт с министерством информатизации и связи республики на выполнение роли заказчика услуг в сфере информатизации.

Первый тендер на техническую поддержку официального портала региона с максимальной ценой 4 676 000 рублей пройдёт 22 января 2018 года, результаты двух других редукционов подведут также в этот день. В документации уточняется, что официальный портал включает в себя официальный сайт главы региона, сайт госсоветника РТ, правительства региона, портал правовой информации, инвестиционный портал, портал «Сделано в Татарстане», спортивный портал республики, сайт международного экономического саммита России и стран Организации исламского сотрудничества Kazansummit, официальные сайты исполнительных органов государственной власти и подведомственных им организаций, органов местного самоуправления, официальные сайты государственных органов, не являющихся исполнительными органами госвласти. В списке — 286 сайтов. Официальный портал Татарии имеет версии на русском, татарском и английском языках.

Контракты предусматривает штрафные санкции за каждый случай неисполнения его условий. Их размер начинается от 1 тыс. рублей. Например, полную неработоспособность системы исполнитель должен устранить за восемь часов, но при этом единовременная неработоспособность не должна превышать два часа.

Следующий тендер, организованный ГУП, также касается технической поддержки, но уже элементов информационной системы «Государственный информационный центр Республики Татарстан» для целей предоставления гражданам и юридическим лицам государственных, муниципальных и социально-значимых услуг в электронном виде. За услугу готовы заплатить максимум 16 401 000 рублей. Портал государственных и муниципальных услуг региона (https://uslugi.tatar) должен обеспечивать 93 вида услуг, среди которых — запись к врачу, покупка билетов на культурно-массовые мероприятия, оплата штрафов, электронный сервис заполнения сведений о доходах государственных и муниципальных служащих. Кроме того, 24 вида услуг должны быть доступны через мобильное приложение.

Третий тендер — оказание услуг по технической поддержке элементов информационной системы «Государственный информационный центр Республики Татарстан» в целях повышения открытости и доступности деятельности органов государственной власти. Стоимость этих услуг составит 11 050 000 рублей.