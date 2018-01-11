Пекин, 11 января, 2018, 06:11 — ИА Регнум. Инвестиции Китая в страны бассейна реки Меконг за 2017 год выросли на 20%, заявил китайский премьер-министр Ли Кэцян в ходе второй конференции «сотрудничества Ланьцанцзян — Меконг», 11 января сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции

Выступая на мероприятии, китайский чиновник заявил, что сотрудничество в Ланьцанцзян — это новый тип субрегионального взаимодействия, созданный совместно шестью странами бассейна реки Меконг.

По его словам, это взаимодействие — важная платформа для создания инициативы «Один пояс — один путь».

«В 2017 году китайские инвестиции в страны региона увеличились на 20%», — сказал Ли Кэцян.

Напомним, страны бассейна реки Меконг — это Китай, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма, Лаос и Таиланд. 11 января началась вторая по счету конференция этих стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ли Кэцян заявил о выработке общей позиции в вопросе развития в рамках второй встречи лидеров стран.

«Китаю необходимо мирное добрососедское окружение для ускорения его модернизации и борьбы с бедностью», — сказал Ли Кэцян.

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