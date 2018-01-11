Санта-Барбара, США, 11 января, 2018, 05:53 — ИА Регнум. Число погибших от оползней в Южной Калифорнии (США) составило 17 человек, 11 января со ссылкой на Билли Брауна, шерифа округа Санта-Барбара, сообщает Reuters.

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Погибших пока не опознали. Поисковые работы, в которых задействованы порядка пятисот человек, продолжаются.

Комментируя случившееся, пресс-секретарь окружного отдела пожарной охраны Амбер Андерсон сказал, что оползни начались после ливня, затопившего районы к северо-западу от Лос-Анджелеса.

«Потоки грязи, которые неслись через предгорья и долины, зажатые между Тихим океаном и обширным заповедником Лос-Падрес, разрушили 100 жилых домов, повредили сотни других зданий и ранили 28 человек», — пояснил Андерсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в числе пострадавших от оползней оказалась американская телеведущая Опра Уинфри: ее дом залило потоками грязи.