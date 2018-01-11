Париж, 11 января, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Ограбление ювелирного магазина на сумму €4 млн совершили пять парижан, передает радиостанция «Франс-энфо».

Драгоценности

Инцидент произошел вечером 10 января. Драгоценности похищены из ювелирного магазина, расположенного в холле отеля Ritz.

Преступники разбили витрины топорами и, вынув украшения, скрылись. Полиции удалось задержать трех сообщников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января 2017 года в департаменте Сена и Марна (пригород Парижа) ограблен особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда. Похищены деньги и драгоценности на сумму от €200 до 400 тыс.

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