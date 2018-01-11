Вашингтон, 11 января, 2018, 04:45 — ИА Регнум. Проведение допроса у американского спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве» России в президентские выборы 2016 года маловероятно, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Комментируя сообщение о том, что его скоро вызовут на допрос к Мюллеру, американский лидер пообещал прояснить все с адвокатом.

«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что его избирательный штаб не вступал в сговор с Москвой, лишним подтверждением чему служит отсутствие доказательств.

«Когда нет сговора, а никто не обнаружил никакого сговора ни на каком уровне, представляется маловероятным само проведение собеседования», — заявил Трамп.

Напомним, 10 января в Белом доме Трамп встретился с премьер-министром Норвегии. По итогам встречи состоялась их совместная пресс-конференция, в ходе которой Сульберг сказала: Осло ценит отношения с Москвой, но Вашингтон - это друг норвежцев.

«Я заверила президента Трампа в том, что США могут рассчитывать на Норвегию», — сказала Сульберг.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп на пресс-конференции с Сульберг пояснил, что у него и у Москвы разные цели, поэтому и его сговор с российской стороной абсурден.