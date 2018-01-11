Деревня Аносино, Московская область, 11 января, 2018, 03:51 — ИА Регнум. В рамках первого полуфинала Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» на площадке Корпоративного университета Сбербанка в деревне Аносино прошел круглый стол, в котором приняли участие представители 11 проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», частью которой является и конкурс «Лидеры России».

Orel-region.ru Конкурс «Лидеры России»

В дискуссии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков, заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, ректор РГСУ, член наблюдательного совета конкурса Наталья Починок, председатель Общественной палаты Москвы, член наблюдательного совета Константин Ремчуков.

Генеральный директор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», руководитель проекта «Портал бизнес-навигатора МСП» Александр Браверман в ходе круглого стола рассказал о результатах, достигнутых проектом.

«Для того чтобы российский бизнес был более успешен, вносил больший вклад в ВВП, необходимо было дальше делать этот бизнес более квалифицированным, поэтому мы и создали такой портал, который называется бизнес-навигатор МСП. В этой системе зарегистрировано 716 тысяч уникальных пользователей. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, которые пользуются порталом, по состоянию на 25 декабря составляло 513 тысяч. Прирост в неделю составляет 15−20 тысяч регистраций», — отметил Александр Браверман

Также о своем опыте использования портала бизнес-навигатора МСП рассказал молодой предприниматель Павел Гуло из Тульской области, который занимается производством фруктовых чипсов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков проявил интерес к проектам, реализующим кадровые и социальные лифты.

«Сейчас основной инвестицией в регион является человеческий капитал. Вопрос развития человеческого капитала выходит на принципиально иной уровень, поэтому мы максимально заинтересованы в участии и в социальных, и в бизнес-проектах — молодежных и перспективных. На уровне Орловской области я ставлю для себя задачу перехода от просто грантовой поддержки в традиционном виде к грантовой поддержке во взаимосвязи с применением предприятия, финансирования самых нереализуемых идей, которые потом можно будет внедрять уже и на существующие производства, и в государственное управление», — рассказал Андрей Клычков в рамках работы круглого стола.

Руководитель конкурса «Я — профессионал», старший директор по взаимодействию с органами власти НИУ ВШЭ Валерия Касамара рассказала о проекте и его текущих результатах.

«Олимпиада задумывалась как социальный лифт, который поможет студентам найти свой дальнейший путь. После вузов многие теряются и не понимают, как им жить дальше. Наша задача заключалась в том, чтобы показать студентам бакалавриата, что у них есть возможность через олимпиаду поступить без экзаменов в магистратуру, а студентам магистратуры — что они могут без экзаменов поступить в аспирантуру или пойти на стажировки в крупнейшие российские компании. В результате в олимпиаде приняли участие все регионы Российской Федерации, кроме Чукотки, которая официально написала, что у нее студентов нет. В этом году олимпиада прошла по 27 направлениям, и мы получили около 300 тысяч заявок, к 2020 году будет уже 60 направлений», — отметила Валерия Касамара.

Начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий выступил на круглом столе и рассказал о Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

«Конкурс очень сильно обновился и, в отличие от своего предшественника, он объединяет всю молодежную политику: приглашаются участники в возрасте 14−30 лет, все могут участвовать. Для молодежной политики за 25 лет это действительно прорыв. Из нововведений: у нас добавилась творческая молодежь. Потому что когда Владимир Путин приезжал на форум «Таврида», который мы организуем, было пожелание, чтобы для творческой молодежи мы сделали какой-то отдельный конкурс. Размеры грантового конкурса действительно приличные, потому что мы исходили из потребностей, и весь конкурс, номинации и предложения собирались от ребят, это придумали не мы. Сейчас мы попробуем это в 2018 году и подумаем, что сделать в 2019 и 2020 году. Также к нам добавились вузы, что тоже очень важно, добавились молодежные коллективы, студенческие клубы, как официальные, так и неформальные — мы хотим объять всю молодежь», — рассказал Кирилл Литвицкий.

Гости круглого стола высказали готовность оказывать всестороннюю поддержку проектам открытой платформы «Россия — страна возможностей» и проводить встречи с представителями проектов в своих регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всероссийский конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», в которую также входят еще 12 проектов. В Корпоративном университете Сбербанка на полуфинале конкурса за круглым столом собрались представители 11 из них: студенческая олимпиада «Я — профессионал», акция признательности «Благодарю», Портал бизнес-навигатора МСП, Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», проект «Профстажировки», чемпионат по профмастерству «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)», конкурс для школьников «РДШ — территория самоуправления», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», чемпионат по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс» и другие.

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