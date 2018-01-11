Нью-Йорк, США, 11 января, 2018, 04:04 — ИА Регнум. Очередной скандал с участием американского продюсера Харви Вайнштейна произошел в ресторане сети «Elements» в пригороде Финикса (штат Аризона, США), сообщает TMZ.

Nick Step Харви Вайнштейн

Продюсера дважды ударил по лицу неизвестный мужчина. При этом он обругал Вайнштейна за его поведение с женщинами.

Инцидент произошел вечером 9 января. Вайнштейн ужинал, когда к нему подошел мужчина и попросил сделать с ним совместное фото. По-видимому, Вайнштейн отказал посетителю ресторана, поскольку тот ударил продюсера.

Интерпретация этого события ресторанным скандалистом отличается от той, которую изложил менеджер заведения. Так, агрессивный мужчина сказал, что Вайнштейн грубо отказал ему, после чего получил удар кулаком в лицо.

Менеджер не соглашается с таким описанием, утверждая, что продюсер не был груб с поклонником его «творчества», и что удара кулаком не было.

Напомним, совладелец компании The Weinstein Company был уволен в октябре 2017 года после того, как десятки актрис обвинили его в сексуальных домогательствах.

Читайте подробнее: Харви Вайнштейн с позором изгнан из Американской киноакадемии

Начало скандалу положило интервью актрисы Эшли Джадд в The New York Times от 5 октября 2017 года. Она обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

Затем на него пожаловались Гвинет Пэлтроу,Анджелина Джоли, Сальма Хайек и еще несколько человек — порядка 50 женщин.