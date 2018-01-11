Вашингтон, 11 января, 2018, 03:38 — ИА Регнум. Хорошие отношения с Россией важны для Норвегии, а США и вовсе является для этой страны «близким другом», заявила норвежский премьер-министр Эрна Сульберг на совместной пресс-конференции с американским президентом Дональдом Трампом.

Pernille Ingebrigtsen / Arctic Frontiers Эрна Сульберг

«Россия — важный игрок на международной арене», — сказала Сульберг.

По ее словам, между Осло и Москвой «налажено очень хорошее» сотрудничество, в частности — в сфере рыболовства. Российско-норвежское сотрудничество позволяет осуществлять успешное патрулирование.

Что касается США, то Вашингтон — «крупный торговый партнер и близкий друг» Осло.

«Я заверила президента Трампа в том, что США могут рассчитывать на Норвегию», — заявила Сульберг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января в Вашингтоне состоялась встреча Трампа и Сульберг. Выступив перед журналистами по итогам переговоров, Трамп коснулся темы России: он заявил, что хотел бы хороших отношений с Москвой.

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