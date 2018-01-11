Варшава, 11 января, 2018, 03:18 — ИА Регнум. Работа варшавского международного аэропорта имени Фредерика Шопена, где 10 января был аварийно посажен пассажирский лайнер, восстановлена, 11 января сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Aero Icarus Самолёт авиакомпании LOT

«Вновь открыта главная взлетно-посадочная полоса аэропорта, — говорится в сообщении. — Самолеты возобновили работу».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент в аэропорту Варшавы произошел 10 января. Жесткую посадку совершил лайнер польской авиакомпании LOT.

Самолет летел из Кракова в Варшаву. При приземлении у него отказали передние шасси, и нос самолета врезался во взлетно-посадочную полосу.

Среди пассажиров пострадавших нет. В результате инцидента аэропорт был временно закрыт.