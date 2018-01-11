Берлин, 11 января, 2018, 03:06 — ИА Регнум. Шесть фур, груженных американскими самоходными гаубицами M109, были остановлены полицией в Саксонии (Германия), пишет таблоид Bild.

U.S. Army Самоходная гаубица М109

Доставку М109 в Германию осуществляла транспортно-экспедиционная компания из Польши. Фуры были остановлены близ границы у города Баутцен (Саксония, ФРГ), а затем отправлены на стоянку для проверки.

В ходе досмотра выяснилось, что у экспедиторов нет нужных транспортных документов для провоза груза по германской земле. Груз не прошел контроль ни по своему составу, ни по габаритам, ни по весу. Так, каждый прицеп весил 16 тонн.

Также немецкая полиция указала на то, что груз не имеет необходимого сопровождения. Выявлены и другие нарушения — в частности несоблюдение экспедиторами режима труда и отдыха.

Фуры так и не пересекли границу, и сейчас разбирательством по этому делу занята саксонская служба дорожных штрафов.

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