Вашингтон, 11 января, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Сговор предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа с Москвой был невозможен из-за того, что выбранная им политическая линия «не может нравится» российскому руководству. Об этом американский лидер сообщил в ходе совместной пресс-конференции с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Президент США сказал, что его стратегия предусматривает «большие объемы нефти, газа» и «большое количество энергии».

«Я выступаю за самые мощные вооруженные силы, которые когда-либо были у США, — заявил Трамп. — И это [президенту России Владимиру] Путину не может понравиться».

При этом американский лидер отметил, что с Москвой нужно сотрудничать — как вообще, по его мнению, предпочтительнее сотрудничать с другими странами.

«Я думаю, гораздо лучше сотрудничать с Россией», — заявил Трамп.

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы наладить с Россией отношения. При этом в обнародованной им стратегии национальной безопасности США Россия названа одной из главнейших угроз, стоящих в одном ряду с Северной Кореей.

Противники Трампа продолжают обвинять его в связи с Россией, и он время от времени оправдывается, подчеркивая, что эти обвинения — месть демократов за проигрыш на выборах.

Так, комментируя сообщение о том, что ему предстоит допрос у спецпрокурора Роберта Мюллера, президент США заявил: ему нечего бояться.

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