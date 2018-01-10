Мадрид, 11 января, 2018, 01:19 — ИА Регнум. 10 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Реал» и «Нумансия». Матч завершился со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

На 10-й минуте вингер сборной Испании Лукас Васкес открыл счет, замкнув навес Даниэля Карвахаля — 1:0. В конце тайма испанский форвард Гильермо сравнял счет, замкнув прострел Марка Матеу — 1:1. На 59-й минуте Васкес оформил дубль после скидки Борхи Мойораля — 2:1. Через 24 минуты Гильермо оформил дубль — 2:2.

Статистика матча («Реал"/"Нумансия»)

Удары 14/10

Удары в створ 7/4

Владение 70%/30%

Фолы 5/9

Составы на матч:

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Васкес, Льоренте, Асенсио, Ковачич, Себальос, Мойораль.

«Нумансия»: Моханд, Сауль, Эльхесабаль, Кальво, Медина, Начо, Сиерро, Матеу, Ларреа, Ньето, Марин.

Главный арбитр матча: Хосе Мунуэра Монтеро.

Предупреждения: Сиерра — 18, Кальво — 84, Каземиро — 87.

Удаления: Кальво — 90+3.

Голы: Васкес 10 — 1:0, Гильермо 45 — 1:1, Васкес 59 — 2:1, Гильермо 83 — 2:2.