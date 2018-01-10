«Реал» не смог одолеть «Нумансию», но прошел в 1/4 Кубка Испании
Мадрид, 11 января, 2018, 01:19 — ИА Регнум. 10 января на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран ответный матч 1/8 финала Кубка Испании между командами «Реал» и «Нумансия». Матч завершился со счетом 2:2.
На 10-й минуте вингер сборной Испании Лукас Васкес открыл счет, замкнув навес Даниэля Карвахаля — 1:0. В конце тайма испанский форвард Гильермо сравнял счет, замкнув прострел Марка Матеу — 1:1. На 59-й минуте Васкес оформил дубль после скидки Борхи Мойораля — 2:1. Через 24 минуты Гильермо оформил дубль — 2:2.
Статистика матча («Реал"/"Нумансия»)
Удары 14/10
Удары в створ 7/4
Владение 70%/30%
Фолы 5/9
Составы на матч:
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Вальехо, Начо, Эрнандес, Васкес, Льоренте, Асенсио, Ковачич, Себальос, Мойораль.
«Нумансия»: Моханд, Сауль, Эльхесабаль, Кальво, Медина, Начо, Сиерро, Матеу, Ларреа, Ньето, Марин.
Главный арбитр матча: Хосе Мунуэра Монтеро.
Предупреждения: Сиерра — 18, Кальво — 84, Каземиро — 87.
Удаления: Кальво — 90+3.
Голы: Васкес 10 — 1:0, Гильермо 45 — 1:1, Васкес 59 — 2:1, Гильермо 83 — 2:2.