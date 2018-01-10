Пекин, 11 января, 2018, 01:13 — ИА Регнум. Китайское информационное агентство «Синьхуа» заявило о своих планах продолжить интеграцию технологий искусственного интеллекта в процесс производства новостей и даже создать высокотехнологичный новостной отдел в ближайшем будущем, сообщает агентство «Синьхуа».

Искусственный интеллект

Президент «Синьхуа» Цай Минчжао заявил, что он создаст новый новостной отдел, в ядре которого будет лежать информационные технологии, а также «коллаборация человека и машины». Ожидается, что такой подход существенно улучшит продуктивность работы.

Еще 26 декабря 2017 года «Синьхуа» официально запустили «Медиамозг» — первую в своем роде платформу в Китае, которая внедряет облачные вычисления, интернет вещей, работу с большими массивами данных и технологии искусственного интеллекта в производство новостей.

По словам Цая, «Синьхуа» продолжит исследовать возможности применения «Медиамозга» в ежедневной работе и современной журналистике.

Предполагается, что сфера применения «Медиамозг» затрагивает каждый этап производства новостей: от написания элементов новости до сбора новостей, редактирования, распространения и аналитической обработки.

Напомним, что агентство «Синьхуа» является одним из крупнейших в Китае. Оно было организовано 7 ноября 1931 года и носило название «Красное информационное агентство Китая». Свое нынешнее название оно получило в 1937 году. После основания Китайской Народной Республики в 1949 году, «Синьхуа» стало официальным государственным информационным агентством.

В своем поздравительном письме по случаю празднования 85-летия агентства в ноябре 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин призвал «Синьхуа» ускорить темпы преобразования в «новый тип первоклассного новостного агентства мирового уровня».

В настоящий момент «Синьхуа» обладает 32 подразделениями и корпунктами внутри страны и еще 180 за рубежом в более чем 200 странах и регионах.