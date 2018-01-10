Вашингтон, 11 января, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Власти США не сразу обеспечили медицинскую помощь российскому гражданину Виктору Буту, содержащемуся в американской тюрьме «Мэрион», сообщили в пресс-службе посольства РФ в США.

Тюрьма

Комментируя сообщения о том, что Бут, несправедливо осужденный в США, болен, российское ведомство отметило: запрос в американскую тюрьму был направлен незамедлительно. Российская сторона потребовала оказать осужденному помощь.

«К нашему сожалению, необходимая помощь ему была оказана не сразу, — сообщили в пресс-службе. — Потребовались дополнительные обращения к местным властям через государственный департамент США с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения В.А.Бута».

Уточняется, что состояние Бута сейчас стабильно. Российское посольство призвало международные правозащитные организации «подключиться к мониторингу данной проблемы, принявшей в отношении россиян в американских тюрьмах системный характер».

Напомним, Бут приговорен в США к 25-летнему тюремному заключению. Американские власти обвинили его в незаконной торговле оружием.

Бута задержали в Таиланде в 2008 году, обвинив его в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооружённые силы Колумбии». В 2010 году его экстрадировали в США, и через два года суд вынес Буту обвинительный приговор.

Бут не признает своей вины. В августе 2017 года жена осужденного Алла Бут сообщила, что власти США на два месяца лишили его телефонных звонков за общение с российскими журналистами.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря адвокат Бута Алексей Тарасов заявил, что возвращение его подзащитного в Россию станет возможным только при улучшении российско-американских отношений.