Пекин, 11 января, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Содружество институтов Китай и Франции, занимающихся продвижением технологии искусственного интеллекта (ИИ), было создано в Китае, сообщает 10 января китайское агентство «Синьхуа».

Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания Внутри искусственного интеллекта

Восемь образовательных институтов из Китая и Франции, включая Университет Цсинхуа, Чжэцзянский университет и Университет Сорбонны совместно организовали в Пекине Французско-китайский консорциум в области искусственного интеллекта.

Французский математик и лауреат Филдсовской премии Седрик Виллани заявил, что данная форма сотрудничества станет переломной в вопросе реагирования на общие вызовы.

«Укрепление международного сотрудничества в сфере ИИ не только приведет к развитию междисциплинарных исследований, но также поможет построить платформу для творческих талантов» , — заявил директор института исследования ИИ при Чжэцзянском университете У Фэй .

Напомним, что Китай придает важное значение развитию технологий искусственного интеллекта. На этом поприще работают такие китайские гиганты, как Baidu, Huawei, Tencent и ряд других. Также идет сотрудничество с иностранными корпорациями вроде Google.