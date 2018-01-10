Нью-Йорк, США, 11 января, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Судебный иск подан властями города Нью-Йорка (США) против пяти нефтяных компаний, сообщили в пресс-службе Билла де Блазио, нью-йоркского мэра.

Miran Rijavec Доллары

Ответчиками выступают British Petroleum, Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell и ConocoPhillips.

«Город будет пытаться получить компенсацию от BP, Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil и Royal Dutch Shell за многие миллиарды, которые город потратил на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата», — заявил де Блазио.

Истец требует компенсации затрат по защите жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата, которое произошло по вине нефтяников. Уже к настоящему моменту потрачено не менее $20 млрд, и предстоят дальнейшие расходы.

Иск будет рассмотрен федеральным окружным судом Южного округа штата Нью-Йорк. В иске нет точной суммы, которую требуется возместить.

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