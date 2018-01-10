Севастополь, 11 января, 2018, 00:34 — ИА Регнум. Большой десантный корабль «Ямал», столкнувшийся в водах Эгейского моря с сухогрузом «Орка-2» (Сьерра-Леоне), прибыл в Севастополь с повреждениями, передает Russia Today.

Mil.ru Большой десантный корабль «Ямал»

Напомним, столкновение произошло 30 декабря 2017 года в проливе Карпатос. Люди в результате ЧП не пострадали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днем 10 января глава отдела информационного обеспечения Черноморского флота России Вячеслав Трухачев распространил информацию об инциденте в Эгейском море.

Виновником аварии стал сухогруз, нарушивший международные правила предупреждения столкновений судов в море. «Орка-2», обгоняя «Ямал», совершил столкновение, потому что резко и опасно поменял курс.

Повреждения кораблей незначительны. В результате они отправились в пункты назначения.