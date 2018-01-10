Москва, 11 января, 2018, 00:11 — ИА Регнум. Животноводы в странах Европейского союза скрывают реальную ситуацию с распространением африканской чумы свиней. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу «Россия 24».

Свиньи

«Реальная ситуация гораздо хуже, чем мы даже предполагали, потому что если у нас за 10 лет 1255 случаев африканской чумы, то у них за 3,5 года 8233 случаев. Я говорю данные на сегодняшний день, официально», — цитирует Данкверта ТАСС.

По словам главы Россельхознадзора, страны ЕС не прислушиваются к мнению российской стороны о том, что ситуация с АЧС в Европе будет ухудшаться, и заботятся только о продолжении торговли.

«Очень высокий уровень опасности сегодня, что свиноводство в Европе вообще будет нести колоссальнейшие потери, — подчеркнул Данкверт. — Ситуация с африканской чумой у них будет ухудшаться, и будут поражены все ближайшие страны».

В числе стран, где ситуация с АЧС является наиболее сложной, глава Россельхознадзора назвал Австрию, Венгрию и Германию.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе 2014 года ввела запрет на поставки свинины из Европейского союза из-за вспышек АЧС в районах недалеко от границы с Белоруссией.

В ответ Евросоюз подал иск на Россию во Всемирную торговую организацию, который был поддержан панелью арбитров ВТО. Российская сторона подавала апелляцию, так как считает, что ситуация с чумой свиней в Евросоюзе ухудшается, а предпринимаемые меры по ликвидации очагов заболевания неэффективны.

Тем не менее, в 2017 году апелляционной орган ВТО подтвердил, что запрет на импорт Россией живых свиней, свинины и других продуктов свиноводства из ЕС «является незаконным в соответствии с международными правилами торговли».

По требованию ВТО российская сторона сняла ограничения, связанные с АСЧ, однако поставки свинины из Евросоюза по-прежнему запрещены в рамках продовольственного эмбарго, которое действует в отношении стран, применивших санкции против России.