Варшава, 11 января, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Лайнер польской авиакомпании LOT совершил аварийную посадку в аэропорту Варшавы, 10 января передает агентство Associated Press.

BriYYZ Самолёт авиакомпании LOT

Пассажирский лайнер, вылетевший из Кракова, совершил жесткое приземление в аэропорту Шопена в столице Польши — у самолета в ходе приземления отказали шасси.

Пресс-секретарь аэропорта Шопена в Варшаве Адриан Кубицкий сообщил журналистам, что после приземления передние шасси самолета сломались, в результате чего нос самолета врезался во взлетно-посадочную полосу.

По счастливой случайности, никто из пассажиров лайнера не пострадал — все пассажиры покинули самолет без посторонней помощи в хорошем состоянии.

Аварийная посадка лайнера привела к временному закрытию аэропорта Шопена. Авиакомпания LOT пока не отчиталась о причинах инцидента.