Москва, 11 января, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Иск к руководству избирательного штаба американского президента Дональда Трампа подан компанией российского миллиардера Олега Дерипаски, передает РБК.

Kremlin.ru Олег Дерипаска (справа)

Истец — компания Surf Horizon Limited, принадлежащая Дерипаске — обвиняет Пола Манафорта, экс-главу предвыборного штаба Трампа, и его помощника Ричарда Гейтса в крупном мошенничестве: речь идет о сумме в миллионы долларов.

По данным истца, оба участника предвыборной кампании Трампа присвоили сумму, инвестированную Surf Horizon Limited в телекоммуникационные компании Black Sea Cable (Украина). Общая сумма инвестиций — $18,9 млн.

Истец утверждает, что Surf Horizon Limited согласилась вложить эту сумму «по совету Манафорта и Гейтса. Компания Дерипаски хотела купить Black Sea Cable через кипрскую фирму Манафорта PEM Advisors Ltd.

В рамках этой сделки на счет компании Манафорта в 2008 году и были перечислены $18,9 млн, часть которых ответчики, по мнению истца, присвоили. Также истец указал в заявлении, что понес издержки в размере $7,35 млн.

«Больше $26 млн были утеряны, и цель инвестиций Surf оказалась недоступна, но Манафорт и Гейтс не могли объяснить, что случилось», — говорится с документе.

В мае минувшего года выяснилось, что компания Adoptol Limited, аффилированная с Surf Horizon Limited, получила данные, согласно которым Манафорт и Гейтс «перенаправили себе миллионы долларов из того, что Surf заплатила их компаниям».

«В иске Surf требует компенсации ущерба (в размере, который определит суд), понесенного от мошеннических действий ответчиков, ужасной небрежности, вероломного предательства, хищнического самоуправства, а также возмещения убытков в размере $25 млн», — сообщается в исковом заявлении.

Уточняется, что иск подан в Верховный суд штата Нью-Йорк (США).

Напомним, оба ответчика по этому иску — фигуранты уголовного дела о «вмешательстве» России в избирательную кампанию 2016 года в США. Дело возбуждено американским спецпрокурором Робертом Мюллером.

По данным следствия, по их вине ряд компаний не был зарегистрированы в США в качестве иностранных агентов. Также их обвиняют в отмывании денег. Кроме того, Манафорта обвиняют в связи с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем.