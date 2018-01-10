Калининград, 10 января, 2018, 23:51 — ИА Регнум. В энергетической сфере Калининградской области продолжают происходить странные изменения. Сегодня, 10 января, стало известно о резком повышении тарифов на ЖКХ для муниципалитетов. Соответствующий указ губернатора Антона Алиханова опубликован на сайте регионального правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рост тарифов

Рост тарифов чиновники связали с увеличением цены на каменный уголь, поступающий в российский эксклав из «большой России». ИА REGNUM уже не раз сообщало о внезапном дефиците угля в регионе и, как следствие, спекуляции топлива населению.

Согласно документу, плата за коммунальные услуги повышается с 1 июля 2018 года. Максимальный индекс изменения платы отмечен в Черняховском городском округе, где проживает около 50 тысяч человек (там тарифы будут повышены на 41,1%). На втором месте — небольшое сельское поселение Дивное в пригороде Балтийска — рост на 39,3%. На третьем месте — приграничный с Польшей Багратионовский городской округ, где проживает 33 тыс. человек — рост на 32%.

В Калининграде плата за коммунальные услуги повышается на 5,9% и это минимальный показатель.

В обосновании указа говорится, что главной причиной повышения тарифов за услуги ЖКХ является увеличение стоимости на тепловую энергию, что в свою очередь объясняется ростом оптовых цен на уголь и увеличением платы провоза топлива и аренды вагонного состава.

Вице-премьер правительства Калининградской области Максим Федосеев сегодня заявил журналистам, что тариф для населения будет меньше утверждённого, а всю нагрузку за оплату межтарифной разницы на себя возьмет региональный и местный бюджеты. Конкретные суммы бюджетных субсидий чиновник не озвучил.

При этом, вице-премьер фактически признал, что население всё же ждут дополнительные расходы, заявив:

«Данные меры позволят нам не допустить значительного роста платы населением за теплоэнергию».

ИА REGNUM отмечает, что на фоне подорожания цены на уголь Калининградская область продолжает оставаться перевалочной базой угля на экспорт. В частности, минувшей осенью Польское агентство печати под заголовком «Польша наращивает поставки угля по железной дороге из Калининградской области» сообщало, что 2017 год станет рекордным по объёму импорта угля в Варминьско-Мазурское воеводство — 2,75 млн тонн твердого топлива.

При этом, цена на уголь в Польше и России после спекулятивных манипуляций фактически сравнялась. В Польше тонна российского топлива на развес стоит 720 злотых (11 тыс. рублей). В Калининградской области до перебоев тонна угля стоила 5 тысяч рублей, а теперь цена тонны достигает 10 тысяч рублей.

Эксперты убеждены — российский эксклав станет энергобезопасным, лишь вырабатывая собственную энергию. Калининградская область, окруженная недружественными странами НАТО, от которых зависят транзитные поставки всех видов топлива, — это стратегически уязвимый российский регион. Собственную энергетику эксклав сможет иметь лишь после запуска атомной станции, строительство которой семь лет назад было заморожено.