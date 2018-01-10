Вашингтон, 10 января, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Администрация президента США заявляет, что Белый дом «глубоко обеспокоен» нарушениями прав человека в Иране, 10 января передает Reuters.

Дядя Сэм

По словам официального представителя Белого дома Сары Сандерс, США «не будут молчать» в ответ на аресты «тысяч граждан», участвовавших в акциях протеста в Иране.

«Мы не будем молчать, в то время как иранская диктатура подавляет основные права своих граждан», — заявила Сандерс.

Напомним, массовые акции протеста начались в Иране в конце декабря 2017 года. Протесты и беспорядки, первоначальной причиной которых был рост цен на продукты питания, довольно быстро стали политическими.

Правительство Ирана арестовало сотни «зачинщиков» беспорядков, которые Тегеран считает инспирированными Соединенными штатами, Великобританией, Саудовской Аравией и Израилем.