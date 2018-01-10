Анкара, 10 января, 2018, 23:33 — ИА Регнум. В турецкое министерство иностранных дел вызван поверенный в делах США Филипп Коснетт, сообщает 10 января газета Yeni Şafak.

quinn.anya Американские и турецкие флаги

По информации издания, на данный момент известно лишь то, что вызов связан с обстановкой, сложившейся в Сирии.

Прочие подробности вызова Коснетта в МИД Турции пока не раскрываются.

Стоит отметить, что это произошло на фоне успеха сирийской армии в провинции Идлиб, где она вернула под свой контроль авиабазу Абу-Духур.

В этот же день состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с его коллегой из США Джозефом Данфордом, в ходе которого стороны обсудили обстановку в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января в МИД Турции были вызваны послы Ирана и России. Анкара призвала представителей Москвы и Тегерана воздействовать на законное правительство Сирии, войска которого якобы нарушили режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб.