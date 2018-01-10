Ереван, 10 января, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Трагическое ДТП, произошедшее на рассвете 8 января с участием сына криминального авторитета Ара Варданяна (Чвчв Аро) — Саркиса Варданяна, в результате которого погибло два инспектора дорожной полиции, остается в центре внимания армянской общественности.

shamshyan.com Автомобиль дорожной полиции после резонансного ДТП

Согласно предварительным данным Следственного комитета, участник трагического ДТП, находившийся за рулем автомобиля BMW X6 25-летний Варданян превысил скорость и столкнулся с полицейским автомобилем. У него также не было водительских прав.

Задержанному Варданяну обвинение пока не предъявлено, он все еще находится в статусе подозреваемого.

При этом представители полиции Армении сегодня несколько раз заявляли, что по части их ведомства правонарушители, в том числе и братья Варданяны, всегда привлекались к ответственности, но по законам эта ответственность подразумевает только лишь административное наказание. 9 января о том же ИА REGNUM заявлял сотрудник дорожной полиции, который захотел остаться неназванным.

Заместитель начальника полиции Армении Унан Погосян заверяет, что полиция всегда привлекала к ответственности лиц, совершавших правонарушения, и поэтому полицию не следует в чем-либо винить.

Унан Погосян не согласен также с обвинениями в адрес полиции в том, что если бы совершившие правонарушения лица в свое время были привлечены к ответственности, то двое полицейских не погибли бы в результате аварии с участием лица, не имеющего водительских прав.

«Всех кишащих в обществе червей, вшей полиция всегда наказывала и впредь будет наказывать», — заявил Погосян.

На вопрос, признает ли он, что правоохранительные органы также виновны в том, что подобные лица без водительских удостоверений продолжали водить автомобили, замглавы полиции Армении ответил: «У меня нет полномочий оценивать вину правоохранительных органов. Я по части полиции говорил и говорю: в этом нет доли вины полиции, поднимите совершенные в предыдущие годы административные инциденты, уголовные дела, полиция всегда наказывала конкретных подонков, и очень часто СМИ, я не хочу обвинять кого-то конкретно, но помню, что некоторые СМИ их также защищали».

Таким образом Погосян явно перекладывает вину на Следственный комитет Армении, главе которого Агвану Овсепяну совсем недавно президент Армении Серж Саргсян продлил полномочия на год.

Что касается Сержа Саргсяна, то армянская пресса вспомнила его слова, сказанные в конце декабря 2017 года.

На конференции, посвященной органам местного самоуправления, Серж Саргсян тогда сказал: «Снова повторяю: мы готовы, если что-то случилось, что от нас не зависит, несчастный случай и так далее, готовы всячески помочь, но если злонамеренно пачкают руки, этого мы больше прощать не готовы. Наверное, вы в первый раз слышите от меня такие слова, но мой подход всегда был таким, просто мы уже повзрослели и должны осознавать, ответственность существует для каждого жителя нашей общины».

Комментируя слова Сержа Саргсяна, газета «Айкакан жаманак» пишет: «Очевидно, что сыновья Варданяна находятся под покровительством властей, в противном случае давно бы оказались за решеткой по одному из возбужденных против них уголовных дел, не являлись бы угрозой для общества и, наконец, не стали бы причиной смерти двух молодых полицейских. Общественность и сейчас сомневается в том, что сыновья этого криминального авторитета будут наказаны. Принимая во внимание тот факт, что Саркис Варданян в настоящее время обвиняется в совершении преступления по неосторожности, или, как сказал бы Серж Саргсян, в несчастном случае, действительно не исключено, что и на этот раз последний поможет Саргису Варданяну. Так что, возможно, Саргису и Сержу Варданянам и на этот раз удастся избежать ответственности, несмотря на то, что были убиты люди и разрушены семьи».