Москва, 10 января, 2018, 18:58 — ИА Регнум. Жители Москвы и Московской области ранним утром 11 января смогу наблюдать в небе пролёт Международной космической станции (МКС) вблизи Луны, Юпитера и Марса, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

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"В 6:10:50 по московскому времени в некоторых регионах Московской области при условии ясной погоды в широкоугольный бинокль будет виден транзит станции по диску Луны, а также Юпитер, Марс и галилеевы спутники Юпитера», — говорится в сообщении.

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Как поясняют в «Роскосмосе», МСК в небе «похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере её движения и захода в тень Земли может сменяться на красновато-оранжевый».

Отмечается также, что в момент пролёта станции над Московским регионом космонавты на борту будут наблюдать заход Солнца.

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