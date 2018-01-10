Тверь, 10 января, 2018, 18:51 — ИА Регнум. 10 января в Тверь приехал президент РФ Владимир Путин. Единственным пунктом программы его визита в регион было посещение Тверского вагоностроительного завода. Однако глава государства не только осмотрел цеха, но и успел пообщаться с рабочими.

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода

Ожидаемый визит

Официально о приезде Владимира Путина в регион стало известно 9 января. Сообщалось, что глава государства побывает на Тверском вагоностроительном заводе, где ознакомится с процессом производства некоторых моделей пассажирских вагонов.

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Однако фактически о том, что в городе ждут высокого гостя, стало известно несколькими днями раньше: в сети активно обсуждали укладку асфальта прямо в снег. А утром 10 января горожане делились в социальных сетях наблюдениями за действиями коммунальщиков и сотрудников ГИБДД, которых в городе этим утром было больше обычного.

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«Трамвай замечательный»

То, что именно Тверской вагоностроительный завод был выбран в качестве основного пункта визита Владимира Путина в регион — не удивительно. Это крупнейшее машиностроительное предприятие региона неоднократно испытывало экономические сложности, оказывалось на грани остановки, однако, во многом благодаря мерам властей, восстанавливало производство. Пример — 2009 год, когда Владимир Путин посещал завод в последний раз, еще в качестве премьер-министра. Тогда ТВЗ оказался в сложном финансовом положении, после же визита премьера получил дополнительное финансирование и новые заказы.

«С 2009 года, когда я здесь был в прошлый раз, многое изменилось. Правда, у вас был сложный период начиная с конца 2014-го — 2015, 2016 годы, — вспомнил Владимир Путин в ходе сегодняшнего посещения завода. — Но с прошлого года уже всё начало расти — по производству и по уровню заработной платы, насколько я понимаю, по количеству работающих. 2016 год, наверно, был самый сложный».

Однако, отметил президент, после отмены с 1 января 2016 года НДС на перевозки дальнего следования ФПК активизировала закупки новых вагонов, ТВЗ получил заказы, и уже 2017 год сработал с прибылью в почти 550 млн рублей.

В 2018 году, как сообщил Владимир Путин, ФПК закупит у ТВЗ более 600 вагонов — в два раза больше, чем в прошлом.

Особо президент похвалил электропоезд «Иволга», который уже составляет конкуренцию «Ласточке», а также низкопольный трамвай «Витязь-М».

"Трамвай замечательный. Наверное, действительно, один из лучших образцов в мире», — сказал Владимир Путин.

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Про ЕГЭ и МРОТ

Глава государства в ходе визита в Тверь сделал несколько заявлений, которые касались всей страны. Например, сообщил о том, что минимальный размер заработной платы в РФ сравняется с прожиточным минимумом уже к 1 мая этого года (ранее срок назывался 1 января 2019 года).

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«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем. Это коснется примерно четырех миллионов человек. Это не только те служащие, которые работают в государственных и муниципальных учреждениях, но это еще и те, кто работают в малых предприятиях, это определенная часть работающих пенсионеров. И, кроме этого, от МРОТ считается еще пособие по беременности и родам и по временной нетрудоспособности».

Владимир Путин также рассказал о системе ЕГЭ: по его мнению, ее нужно развивать и совершенствовать.

«Сейчас не буду говорить о минусах, они тоже есть, но плюсы заключаются в том, что количество ребят-абитуриентов не из столичных городов резко увеличилось после введения ЕГЭ», — сказал Владимир Путин.

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Мост всё же будет

Глава государства не обошел вниманием и проблемы, интересующие жителей Тверской области. Например, строительство Западного моста — о том, что новый автомобильный мост необходим, в Твери говорят вот уже не менее пяти лет. В 2016 году тогда новый глава региона Игорь Руденя обсуждал этот вопрос с Путиным, и получил поддержку. В апреле 2017 года было объявлено о выделении региону 8,5 млрд рублей.

Сегодня президент на встрече с рабочими ТВЗ подчеркнул, что «мост через Волгу должен быть», и проектно-сметная документация по нему будет готова уже в феврале этого года. Правда, конкретные сроки строительства пока не называются, а стоимость только по предварительным оценкам составит не менее 10 млрд рублей.