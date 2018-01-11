Киев, 11 января, 2018, 06:15 — ИА Регнум. Безвизовый режим на Украине установлен полгода назад, но несколько предупреждений о его возможной отмене уже последовало. О том, как складывались отношения между Украиной и Евросоюзом в 2017 году, пишет автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Первое предупреждение было связано с нарушением трудового законодательства ЕС (некоторые украинцы умудрились устроиться на работу в Германии по чужим польским документам). Причиной второго стал переполох вокруг Михаила Саакашвили, когда появились сомнения по поводу обоснованности проведения в отношении него следственных действий Генпрокуратурой Украины. И, наконец, Еврокомиссия сообщила в своем отчете, что Украина «по-прежнему остается транзитной страной для различных незаконных товаров, вывозимых в ЕС», в частности для наркотиков, плюс Украина является своего рода базой для киберпреступников, и плюс подразделение Нацполиции, противостоявшее организованной преступности…» было распущено в 2015 году без планов его замены». Всё это в совокупности (а также ряд других причин), как предупредила Еврокомиссия, может привести к лишению безвиза.

Высокие темпы миграции привели к дефициту рабочих рук на самой Украине. Украинцы все чаще уезжают на заработки, экономике приходится импортировать продукцию, которая ранее производилась на Украине (например, удобрения). Зато украинские чиновники гордятся достигнутыми показателями в торговле с Евросоюзом. Правда, они обходили стороной тот факт, что рост товарооборота с РФ даже обогнал аналогичный показатель с ЕС: один только импорт из России составил +38,6%, в то время как из ЕС вырос на 23,9%.

Есть и еще одна большая проблема: деньги. ЕС не единожды ставил Украине на вид нецелевое использование средств, выделенных на целевые программы. Показательный случай произошел летом, при проверке результатов финансирования строительства и обустройства пунктов пересечения границы между Украиной и ЕС. На обустройство пункта пропуска «Устилуг — Зосин» Украина получила 6 млн евро ещё в 2012 году, но теперь в качестве результата предъявила только поросший травой котлован. После первого скандала в Европе приостановили финансирование на обновление приграничной инфраструктуры, а Украине предстоит отчитываться и по остальным деньгам, полученным на приведение границы в порядок. Когда же в Еврокомиссии проанализировали эффективность выделения в 2014 году 355 млн евро, то пришли к выводу:

«Европейский инструмент соседства используется на пределе своего потенциала реагирования, а также экономических возможностей. По оценке внешних экспертов и нескольких заинтересованных сторон, меры реагирования, принятые в рамках этой программы, не отвечали потребностям и поставленным задачам».

О других подробностях отношений Украины и ЕС читайте в статье: «Безвиз» отбирают, денег не дают: Украина — итоги «евроинтеграции» в 2017 г

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