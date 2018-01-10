Санкт-Петербург, 10 января, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Неисправный состав закупорил движение по второй (синей) линии Петербургского метрополитена в вечерний час пик 10 января. Из-за него движение по северной части этой ветки приостановлено, закрыты две станции подземки. На платформах в вечерний час пик возникло большое скопление пассажиров.

Https://vk.com/spb_today Толпа на станции «Черная речка» (фото из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург")

«На Линии 2 поезда следуют от станции «Купчино» до станции «Петроградская». В тоннеле неисправный состав. Движения до станции «Парнас» нет, — сообщила пресс-служба метрополитена. — По второму пути поезда следуют от станции «Парнас» до станции «Купчино» с увеличенным интервалом».

Вскоре на помощь сломавшемуся поезду пришел вспомогательный состав, он отбуксирует неисправный поезд до станции «Черная речка».

В связи с большим количеством пассажиров, скопившихся на платформах, вестибюли станций «Петроградская» и «Пионерская» пришлось временно закрыть.

«Поезд встал на перегоне между «Пионерской» и «Удельной». Машинист вышел в туннель. До этого что-то сильно треснуло и вагон затрясло», — рассказали очевидцы в соцсети.