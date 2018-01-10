Санкт-Петербург, 10 января, 2018, 18:14 — ИА Регнум. Новое здание Музея обороны и блокады Ленинграда на Смольной набережной Петербурга должно быть построено к сентябрю 2019 года. Кроме того, сооружение нового музейного комплекса должно быть увязано и согласовано с предполагаемым в том же месте въездом и выездом Орловского тоннеля под Невой. Об этом 10 января сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, курирующий строительную сферу.

Проект музея Блокады Ленинграда. Архитектурное бюро «Студия 44» (Санкт-Петербург)

«Знаковый для Санкт-Петербурга объект должен быть построен в короткие сроки — до сентября 2019 года. Имущественные, инженерные и проектировочные работы необходимо завершить до апреля-мая 2018 года», — написал Албин в своем канале в Telegram по итогам прошедшего в Смольном первого установочного совещания по вопросу проектирования и строительства музейно-выставочного комплекса.

Напомним, новый комплекс зданий Музея обороны и блокады Ленинграда станет частью большого музейного пространства. На территории бывшей главной водопроводной станции Водоканала может также появиться музей архитектуры и некоторые другие проекты. Сам Музей блокады будет включать в себя постоянную экспозицию и зоны временных выставок, научно-исследовательский и образовательный центр, мемориал, архив, библиотеку и фондохранилище.

Ранее вблизи места, намеченного под музейный комплекс, планировалось сооружение одного из порталов Орловского тоннеля. Начало этой стройки на принципах ГЧП было остановлено несколько лет назад по финансовым соображениям: город не устроили условия сделки с инвестором. Однако полностью от идеи прокладки автомобильного тоннеля под Невой власти Петербурга не отказывались.

«Будущий объект транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга — Орловский тоннель — выйдет из-под Невы также в районе Смольной набережной, поэтому еще на этапе выделения участка необходимо увязать две строительные площадки и учесть при проектировании потребности двух разных объектов», — отметил Игорь Албин.

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Вице-губернатор также сообщил, что комитет по культуре Санкт-Петербурга начал работу по созданию содержания нового музейного комплекса. А комитетам по градостроительству и архитектуре и по строительству поручено в течение недели разработать «дорожную карту» подготовительного этапа строительства нового Музея обороны и блокады Ленинграда.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Санкт-Петербурге подвели итоги конкурса на проект нового музейно-выставочного комплекса «Оборона и блокада Ленинграда» на Смольнинском мысу. Победителем стала «Студия 44» петербургского архитектора Никиты Явейна. Музей будет располагаться на Смольнинской набережной на стрелке Невы западнее Смольного монастыря на площади 1,73 га.

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