Киев, 11 января, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Отношения между Польшей и Украиной, похожие на заклятую дружбу, получили очередную подпитку. 8 января стало известно, что на заводе Lindab, что под Варшавой, украинских работников переодели в желто-синюю форму. Теперь пятая часть всех рабочих отличается от других, но директор напрочь отвергает обвинения в сегрегации, говоря, что это делается для их же пользы. Чтобы проще было отличать тех, кто по-польски не говорит. О том, что принято скрывать и что жестко вывел на поверхность этот случай, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Несмотря на все разговоры о евроинтеграции, несмотря на всю победоносность долгожданного безвиза, украинцы нужны Евросоюзу только и исключительно в виде дешевой рабочей силы. На работу их действительно ждут — но на такую, которую сами поляки выполнять отказываются (хотя и едут на нее в другие страны ЕС). Предполагается, что гастарбайтеры отдают себе отчет, что приехали заниматься работой «второго сорта», и соглашаются с этим. В этом ключе искреннее недоумение директора завода понятно: он может действительно не находить «ничего такого» в делении по цвету одежды, в конце концов, он просто воплотил то, о чем и так все знают. Так в чем причина скандала — в неприятном факте или в том, что этот факт вдруг решили не прикрывать?

Что же касается столь специфического использования цветов национального флага, тут тоже все представляется с деловой точки зрения объяснимым: украинцы сами и ходят по площадям с этим флагом, что непрерывно показывается по телевизору. А ходя по площадям с этими флагами, они просились в Европу. Европа же и Польша в частности никогда не подразумевала под украинской евроинтеграцией ничего иного, как гастарбайтерство, а Украина могла рассчитывать максимум на роль поставщика ресурсов — сырьевых и человеческих.

Так произошла ли на Украине евроинтеграция и какая она? Читайте в статье: Евроинтеграция: украинцев в Польше пометили желто-синим

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