Нижний Новгород, 10 января, 2018, 17:37 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности министра инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области назначен Сергей Баринов. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Глеб Никитин.

Сергей Рязанский Нижний Новгород с борта МКС

С 1999 по 2014 год Баринов работал в Министерстве государственного имущества РФ и в Федеральном агентстве по управлению федеральным имуществом. Также руководил дочерними структурами госкорпорации «Ростех». С 2015 года возглавил Управление госимущества Роскосмоса, с 2016 являлся заместителем генерального директора по внутреннему аудиту ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Госкорпорации «Роскосмос».

Также на должность управляющего делами правительства области Никитин назначил Андрея Бетина. Ранее он работал на руководящих должностях в коммерческих компаниях, а также в подведомственных организациях Минпромторга России и госкорпорации «Ростех».

Ранее глава Нижегородской области подписал заявления об уходе по собственному желанию министра инвестиций Екатерины Пивоваровой и главы управления делами Виктора Потапова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 26 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил врио главы региона заместителя главы Минпромторга РФ Глеба Никитина.

С этого момента пост руководителя пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области покинул Роман Скудняков, министр транспорта Александр Герасименко стал замглавы администрации Нижнего Новгорода, на должность главы минтранса перешел Вадим Власов.

На встрече с представителями деловых кругов области в декабре Никитин заявил, что утвердит новую структуру регионального правительства в 2018 году. При этом он заверил, что со всеми, с кем довелось работать в течение первых трех месяцев на посту руководителя региона, продолжится дальнейшее сотрудничество.