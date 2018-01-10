Санкт-Петербург, 10 января, 2018, 17:39 — ИА Регнум. Из-за предстоящего чемпионата мира по футболу в 2018 году в Петербурге будет значительно меньше туристов, чем годом ранее, полагают в городской Лиге туроператоров. Об этом в среду, 10 января, заявила председатель правления Лиги Алена Сергеева. При худшем сценарии туристический поток может снизиться на 30%.

Символика Чемпионата мира по футболу 2018

В 2017 году Санкт-Петербург, по данным городского комитета по развитию туризма, посетили около 7,5 млн человек. Около половины туристического потока составляют российские граждане, вторую половину — иностранные. В сравнении с 2016 годом туристический поток в минувшем году вырос на полмиллиона человек. В основном этот рост обеспечили китайские туристы.

Из-за проведения чемпионата мира цены во многих гостиницах выросли в 2−4 раза, отметила Сергеева. Кроме того, препятствием для расширения турпотока может стать необходимость на время чемпионата оснащать все туристические автобусы системой «Эра Глонасс». Наконец, организованный туризм в целом имеет тенденцию к сокращению из-за роста числа самостоятельных путешественников.

Сергеева также рассказала, что у Лиги туроператоров есть некоторые сомнения относительно достоверности статистики комитета по развитию туризма. Комитет использует данные музеев, у которых может быть несколько объектов, и на каждого посетителя могут приходиться несколько входных билетов, вследствие чего статистика искажается в сторону увеличения.

Опрошенные ИА REGNUM эксперты полагают, что серьезное падение туристического потока из-за футбольного чемпионата маловероятно. Те, кто не хотят приезжать в одно время с болельщиками, приедут до или после чемпионата, и общее число гостей по итогам года не сократится; по бронированиям видно, что процесс «перераспределения» начался, говорит представитель Альянса туристических агентств в Петербурге Ирина Семенова.

«Для западных туристов Россия остается дешевой страной, а из всех городов, принимающих чемпионат, Петербург — самый европейский, — отметила Семенова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Мы не предполагаем и сокращения финансовых показателей: к примеру, отельеры уже подняли цены в несколько раз. И они, и представители транспортной отрасли и общепита хорошо заработают на чемпионате».

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Ранее глава комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев в интервью ИА REGNUM отмечал, что эффект от проведения чемпионата мира по футболу может оказаться отложенным. Часть туристов действительно может отказаться от поездки из-за нежелания «пересекаться» с массовым мероприятием, зато Петербург и другие города страны посетят болельщики, которые раньше ничего не знали о России, а, увидев ее, захотят посетить еще раз.

Летом 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поставил задачу увеличить туристический поток вдвое, до 15 млн человек. В комитете по развитию туризма считают задачу вполне реальной: по оценкам Всемирной туристской организации (входит в состав ООН), Петербург и с нынешней инфраструктурой способен принимать до 18 млн человек в год.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным сервиса аренды жилья Tvil.ru, Санкт-Петербург оказался в середине рейтинга по стоимости проживания туристов среди российских городов, которые примут матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В комитете по развитию туризма говорят, что доступность Петербурга объясняется большим количеством предложений аренды жилья для туристов. Средние затраты на аренду жилья в сутки, по итогам 2017 года, в Петербурге составили 2718 рублей на одного туриста.

Подробности того, что ждет туристическая отрасль Северной столицы от предстоящего Чемпионата мира по футболу, и что может быть интересно болельщикам в Петербурге, помимо футбола, читайте в материале агентства «Люди должны ехать в Петербург не ради Эрмитажа».

Напомним, будущим летом в Петербурге пройдет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.