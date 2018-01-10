Чебоксары, 10 января, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Дело о банкротстве крупнейшего в Чувашии государственного дорожно-строительного предприятия — ОАО «Чувашавтодор» — продолжает обрастать новыми судебными решениями. Очередное разбирательство примечательно участием двух других организаций, созданных при участии Чувашии: АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» (ИКЧР), где более 88% пакета акций принадлежит региону, и ГУП «Биологические очистные сооружения» (БОС) минстроя республики. Предметом спора стали два договора уступки права требования на общую сумму более 11,7 млн рублей. Определение арбитражного суда Чувашии по данному делу опубликовал конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Банкротство

Конкурсный управляющий подал заявления на «Чувашавтодор» и ипотечную корпорацию с требованием признать недействительными договора уступки права требования (цессии) от 9 ноября 2015 года на суммы 3 662 401,69 рублей и 8 080 764,63 рублей. Согласно данным договорам, «Чувашавтодор» передал ИКЧР права кредитора к ГУП «БОС».

"По мнению конкурсного управляющего, спорные договоры заключены после возбуждения производства по делу о банкротстве. В результате совершения зачета встречных однородных требования произошло преимущественное удовлетворение кредитора АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики», — говорится, в частности, в определении суда.

Отметим, что договоры были подписаны накануне введения наблюдения: иск о банкротстве «Чувашавтодора» подало ЗАО «Электроуют», заявление было принято в производство 23 июня 2015 года, 27 ноября 2015 года введено внешнее наблюдение, 5 мая 2016 года открыта процедура банкротства.

Договорная история между двумя предприятиями, ставшая предметом судебного спора, начинается 30 марта 2015 года, когда ипотечная корпорация передала «Чувашавтодору» 60 млн рублей займа. 9 ноября 2015 года был заключён договор уступки права требования: «Чувашавтодор» передал ипотечной корпорации право требования у «БОС» на общую сумму 3,66 млн и 8,08 млн рублей. Данное право возникло в рамках договоров поставки оборудования.

«Выявив данные сделки, конкурсный управляющий усмотрел в них признаки предпочтительного удовлетворения требования ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» относительно требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, в связи с чем обратился в суд с заявлениями о признании их недействительными», — отмечается в судебном определении.

Согласно документу, средства для оплаты задолженности по договорам поставки оборудования «БОС» отложил на депозит до разрешения спора судом. И суд пришёл к выводу, что сделка в настоящий момент не исполнена. Кроме того, суд счёл «необоснованными доводы ответчика о том, что сделки совершены в обычной хозяйственной деятельности должника», в том числе потому, что «не представлены доказательства того, что до этого неоднократно с АО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» совершались аналогичные сделки в течение продолжительного периода времени».

Суд поддержал требования конкурсного управляющего, признав сделки недействительными и постановив применить последствия недействительности сделки. В документе также уточняется, что в настоящее время в реестр требований кредиторов должника включены требования на сумму 1 086 646 439,92 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чувашавтодор» являлось одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В его собственности находилось 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения. В 2016 году его признали банкротом, при этом конкурсный управляющий обращал внимание на «признаки преднамеренного банкротства». Банкротство сопровождалось судебными делами: бывшее руководство «Чувашавтодора» осуждено. Фигурантами стали пятеро человек во главе с бывшим директором, который в итоге получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. В сентябре 2017 года стало известно, что в рамках конкурсного производства продолжается работа «по привлечению виновных лиц должника к уголовной ответственности».