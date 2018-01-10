Москва, 10 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. Строительные работы в зоне объекта культурного наследия ЮНЕСКО на Варварке, 14 в Москве проходят с нарушением российского законодательства и рекомендаций ИКОМОС (Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест). Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил координатор общественного движения «Архнадзор» Пётр Мирошник 10 января. Снос зданий, защищаемых и российским законодательством, и буферной зоной объекта ЮНЕСКО, был остановлен градозащитниками в 2017 году, однако по сей день застройщик продолжает активно продвигать проект.

Дом страхового общества «Якорь»

«На согласование в архитектурное ведомство поступил проект под названием «Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства «Реконструкция существующих зданий под многофункциональный гостиничный комплекс с апартаментами». Кто-то опубликовал этот проект, и документ попал к нам в руки. Проектное предложение по своей сути не сильно отличается от того, что было предложено год и два назад: огромное здание с четырьмя подземными этажами занимает весь участок. А по высоте превышает на пять с лишним метров крест на колокольне стоящей по соседству церкви Георгия на Псковской горке», — подчеркнул градозащитник.

Согласно рекомендациям Международного совета по охране памятников, новый проект не должен превышать габаритов существующего комплекса, согласуясь с масштабом и силуэтом ансамбля на улице Варварка, а также с расположенной рядом церковью св. Георгия на Псковской горке.

Кроме того, необходимо избегать физической подмены или радикальной архитектурной трансформации существующего комплекса (Варварка, 14), который является последним свидетельством подлинной исторической городской ткани, утраченной в этом районе.

Так, воссоздание оригинального фасада трёхэтажного здания общества «Якорь» на улице Варварка на основании архивных планов, сохранившихся с 1897 года, возможно при соблюдении этих условий. Однако проект гостиницы не учитывает ничего из приведённых рекомендаций.

«Два корпуса дома страхового общества «Якорь» уже снесены, а двор постепенно превращается в котлован. Никаких официальных «согласований» существующего проекта со стороны Центра всемирного наследия, по-видимому, не поступало. Утверждать это можно в первую очередь потому, что в их обнародовании больше всех заинтересованы заказчики проекта. Такое согласование должно дать зеленый свет стройке, замершей год назад. «Замёрзшая» в том смысле, что работы происходят довольно медленным темпом, по периметру участка бьются сваи для котлована на всю площадь участка для четырёх подземных уровней. Это будет самое высокое здание в этом месте, выше кремлевских стен», — подчеркнул Мирошник.

Не соблюдается в первую очередь российское законодательство. Согласно постановлению правительства РФ, в охранных зонах объектов культурного наследия разрешено лишь воссоздание ранее утраченного объекта, но не его снос. Это нормативный акт, который действует на всей территории страны.

На данный момент застройщиком является компания «Киевская площадь», принадлежащая Году Нисанову и Захару Илиеву, бизнесменам, владеющим значительным количеством недвижимости в центре Москвы, заявил Мирошник.

«Это сложная ситуация для московских чиновников, когда застройщик по неофициальному рангу выше любого министра московского правительства. Тем не менее московское правительство должно найти в себе мужество, чтобы как-то уладить данный вопрос в рамках закона. Около 100 млн долларов (США) было заплачено первым инвестором, какие деньги внёс второй застройщик, не знаем, подозреваем, что меньше, но власть может найти компромиссное решение, чтобы компенсировать им потери в коммерческих площадях за счёт других проектов и добиться соблюдения закона, сохранив лицо страны на международной арене», — считает Пётр Мирошник.

Кроме того, в пояснительной записке к предложенному проекту говорится, что при реконструкции существующего здания будет реконструирован и восстановлен по историческим материалам образ фасада по улице Варварке. Если в рекомендациях ИКОМОС речь шла о воссоздании оригинального фасада, то термин «образ» предполагает, что по размеру он будет минимум в два раза больше оригинала и сможет вместить большое количество коммерческих площадей.

По мнению активиста «Архнадзора», если проект будет реализован в нынешнем виде, проиграет в первую очередь город и все его жители. Архитектурный регресс в данной ситуации страшен тем, что является лишь внешним проявлением регресса управленческого.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам одного из основателей «Архнадзора» Рустама Рахматуллина, помимо 15 исторически ценных зданий, которых столица лишилась в 2017 году, в наступившем году москвичи могут потерять ещё один ценный градоформирующий объект: под угрозой сноса оказался старинный усадебный дом №4 на Остоженке, 29.

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